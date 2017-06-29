Роскомнадзор внес Telegram в реестр организаторов распространения информации

29.06.2017







Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации ( ОРИ ). Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский . Информация о мессенджере доступна для ознакомления в выгрузке реестра на сайте организации "Роскомсвобода".

Незадолго до этого на странице Роскомнадзора в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано заявление главы ведомства Александра Жарова о решении внести сервис в реестр.

"На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр. Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции", - говорится в сообщении Жарова.

Напомним, ранее 28 июня основатель Telegram Павел Дуров согласился предоставить Роскомнадзору данные для регистрации мессенджера в качестве организатора распространения информации. При этом он напомнил о словах Жарова, который заявил, что внесение Telegram в реестр ОРИ не означает предоставление доступа к перепискам пользователей, и подчеркнул, что Telegram не берет на себя каких-либо обязательств и не будет выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой", как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.

Напомним, что по закону организаторы распространения информации обязаны хранить на территории России данные о фактах приема, передачи и обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а после вступления в силу "закона Яровой" 1 июля 2018 года этот срок будет увеличен до одного года и компаниям также придется до полугода хранить содержимое разговоров, сообщений и другой контент пользователей. Эти данные компании должны предоставлять по запросу уполномоченным органам, например ФСБ.

Источник:

www.NEWSru.com

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