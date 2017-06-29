ФБР допросило сотрудников "Касперского". Ее продукты могут запретить в армии США

29.06.2017







Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело беседы с рядом сотрудников американского представительства "Лаборатории Касперского". Об этом сообщает издание NBC News. Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. Беседы происходили в жилых домах сотрудников — сыщики посетили их по окончании рабочего дня. Опросы состоялись как на Восточном, так и в Западном побережьях США.

ФБР интересовалось подробностями работы "Лаборатории Касперского" и тем, в какой степени американское представительство компании отчитывается перед головным офисом в Москве. Самих сотрудников компании заверили, что им не о чем беспокоится.

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В последнее время "Лаборатория Касперского" привлекает к себе все больше внимания в США. Майкл Флинн (Michael Flynn), которого недавно избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) назначил своим советником по безопасности, вынужден был спешно подать в отставку. Причиной стало получение Флином гонораров от российских компаний: "Касперского", телеканала RussiaToday и авиакомпания "Волга-Днепр".

В США очень обеспокоены возможными связями команды Трампа с российскими властями и вмешательством последних в президентские выборы. Ранее Минюст США назначил спецпрокурора Роберта Мюллера (Robert Mueller) для расследования данного вопроса. Правда, NBC News утверждает, что допросы сотрудников лаборатории не связаны с этим расследованием.

С другой стороны, ранее издание NBC News сообщало о секретном меморандуме, подготовленном Комитетом по разведке Сената США и направленном главе Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). В нем утверждалось, что российские спецслужбы могут использоваться продукты "Касперского" для шпионажа за американцами и саботажа объектов инфраструктуры.

Выводы в докладе делались на том, что некоторые высокопоставленные сотрудники лаборатории являются отставными офицерами российских спецслужб. В частности основатель компании Евгений Касперский — выпускник Высшей школы КГБ.

Позже стало известно, что использование продуктов "Лаборатории Касперского" может оказаться под запретом в армейских структурах США.

По данным зарубежных СМИ, сенатор-демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen) рекомендовала внести в проект военного бюджета, принятый Сенатом США, поправку, закрывающую в них дорогу ПО антивирусной компании. Шахин считает, что "связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем вызывают серьезные опасения".

Со своей стороны, в "Касперском" утверждают, что не помогают властям каких-либо стран в вопросах кибершпионажа. ""Лаборатория Касперского" считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами, — заявили в компании. — "Лаборатория Касперского" готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований".

Ранее Евгений Касперский выражал готовность выступить перед Сенатом США и ответить на любые их вопросы. Также в компании говорили о готовности раскрыть американским властям исходные коды своего ПО с целью избавиться от обвинений в кибершпионаже.

Источник:

www.CNews.ru

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