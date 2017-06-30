"ИМАГ" стала дистрибьютором решений TLS Electronics

30.06.2017







Компания " ИМАГ " пополнила дистрибьюторский портфель продуктами TLS Electronics для видеокоммутации, включая решения для переговорных комнат и конференц-залов.

В рамках соглашения с немецким производителем TLS Electronics "ИМАГ" получила статус официального дистрибьютора решений TLS для видеокоммутации на территории России. Основанная в 1975 году, TLS Electronics имеет собственные производственные мощности в Германии. Компания выпускает широкий ассортимент HDBaseT-приемников и передатчиков видео- и аудиосигнала, DSR-решений, соединительных кабелей, систем управления презентационным оборудованием в переговорных комнатах и конференц-залах, а также других продуктов для видеокоммутации. Ассортимент TLS Electronics насчитывает сотни наименований, в том числе:

Матричные коммутаторы HDBaseT/HDMI/VGA/аудио.

Комплекты HDBaseT-приемников и передатчиков VGA/HDMI/аудио по витой паре CAT6 на расстояние до 100 м.

Беспроводные передатчики HDMI-сигнала i3SYNC.

Системы коммутации видео и аудио QuickScout и Pathfinder.

Универсальные системы GlobalControl IP для управления презентационным оборудованием, LCD-дисплеями, проекционными экранами и т.п.

Монтажные комплекты для видеокоммутации с возможностью установки на стенах, в столах, на полу.

Широкий ассортимент кабелей HDMI, DVI, CAT, а также адаптеров, аксессуаров и монтажных инструментов.

Другие продукты и решения для видеокоммутации.

Заводы TLS Electronics находятся в городах Лангхаген и Уннау, Германия. Наличие собственного производства дает компании возможность гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и обеспечивать непрерывный контроль качества. За разработку инновационных решений в TLS Electronics отвечает отдел исследований, расположенный в штаб-квартире компании в г. Хильден, Германия. Сотрудники отдела — дипломированные инженеры, выпускники престижных немецких вузов, включая Университет Людвига-Максимилиана в Мюнхене, Технологический институт в Карлсруэ и Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена.

Продукты TLS Electronics уже доступны для заказа партнерам компании "ИМАГ". Ознакомится с полной номенклатурой компании можно по ссылке: www.tls-electronics.de

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