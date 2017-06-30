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    "ИМАГ" стала дистрибьютором решений TLS Electronics

"ИМАГ" стала дистрибьютором решений TLS Electronics


30.06.2017

"ИМАГ" стала дистрибьютором решений TLS Electronics

Компания "ИМАГ" пополнила дистрибьюторский портфель продуктами TLS Electronics  для видеокоммутации, включая решения для переговорных комнат и конференц-залов.

В рамках соглашения с немецким производителем TLS Electronics "ИМАГ" получила статус официального дистрибьютора решений TLS для видеокоммутации на территории России. Основанная в 1975 году, TLS Electronics имеет собственные производственные мощности в Германии. Компания выпускает широкий ассортимент HDBaseT-приемников и передатчиков видео- и аудиосигнала, DSR-решений, соединительных кабелей, систем управления презентационным оборудованием в переговорных комнатах и конференц-залах, а также других продуктов для видеокоммутации. Ассортимент TLS Electronics насчитывает сотни наименований, в том числе:

  • Матричные коммутаторы HDBaseT/HDMI/VGA/аудио.

  • Комплекты HDBaseT-приемников и передатчиков VGA/HDMI/аудио по витой паре CAT6 на расстояние до 100 м.

  • Беспроводные передатчики HDMI-сигнала i3SYNC.

  • Системы коммутации видео и аудио QuickScout и Pathfinder.

  • Универсальные системы GlobalControl IP для управления презентационным оборудованием, LCD-дисплеями, проекционными экранами и т.п.

  • Монтажные комплекты для видеокоммутации с возможностью установки на стенах, в столах, на полу.

  • Широкий ассортимент кабелей HDMI, DVI, CAT, а также адаптеров, аксессуаров и монтажных инструментов.

  • Другие продукты и решения для видеокоммутации.

Заводы TLS Electronics находятся в городах Лангхаген и Уннау, Германия. Наличие собственного производства дает компании возможность гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и обеспечивать непрерывный контроль качества. За разработку инновационных решений в TLS Electronics отвечает отдел исследований, расположенный в штаб-квартире компании в г. Хильден, Германия. Сотрудники отдела — дипломированные инженеры, выпускники престижных немецких вузов, включая Университет Людвига-Максимилиана в Мюнхене, Технологический институт в Карлсруэ и Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена.

Продукты TLS Electronics уже доступны для заказа партнерам компании "ИМАГ". Ознакомится с полной номенклатурой компании можно по ссылке: www.tls-electronics.de

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