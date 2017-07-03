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    Владимир Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

Владимир Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов


03.07.2017

Владимир Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке копий сайтов (закон о блокировке "зеркал" — ред.) с нелегальным контентом. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 октября 2017 года. Госдума приняла документ в третьем чтении 23 июня, а Совет Федераций одобрил 28 июня.

Закон определяет понятие "копия заблокированного сайта". Если суд найдет "сходный до степени смешения" сайт в интернете, неоднократно нарушавший авторские и смежные права, то доступ к нему будет ограничен.

Поисковые системы должны будут удалять из выдачи ссылки на "зеркала".

Также в законе предусматривается процедура блокировки копии сайтов без судебного решения. Для этого достаточно будет санкции со стороны Минкомсвязи. Право инициировать процедуру блокировки получили федеральные органы исполнительной власти и правообладатели.

Журдом

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