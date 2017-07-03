"Лаборатория Касперского" готова раскрыть американским властям программный код

03.07.2017

Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского") готова предоставить американским властям исходный код программ, чтобы развеять подозрения США по поводу деятельности компании. Согласно РИА Новости, об этом агентству Associated Press сообщил исполнительный директор Kaspersky Lab Евгений Касперский.

"Если США необходимо, мы можем раскрыть исходный код", — заявил предприниматель.

Касперский отметил, что готов дать показания в Конгрессе США и доказать, что компания не действует "злонамеренно".

Директор Kaspersky Lab также подтвердил сообщение телеканала NBC о том, что агенты ФБР ровели беседы с несколькими его сотрудниками по вопросам деятельности компании в США. Телеканал отмечает, что нет никакой информации, связано ли это с расследованием "вмешательства РФ" в президентские выборы в США. По словам Касперского, он не знает, чем именно интересовались сотрудники ФБР. Он подчеркнул, что его компания занимается исключительно вопросами кибербезопасности, но допустил, что власти некоторых неназванных стран, но не России, пытались склонить его к хакерской деятельности, которую он назвал "темной стороной".

Евгений Касперский также заявил, что в его компании есть бывшие сотрудники российских разведслужб, которые, по его словам, "весьма вероятно" работают в отделе продаж из-за связей с государственным сектором. В то же время он подчеркнул, что структура компании построена таким образом, что сотрудники не могут злоупотребить своими полномочиями.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участники слушаний не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Журдом

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