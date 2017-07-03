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    ФНС разрешили блокировать анонимайзеры

ФНС разрешили блокировать анонимайзеры


03.07.2017

ФНС разрешили блокировать анонимайзеры

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право блокировать анонимайзеры. Об этом говорится в совместном приказе Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Докмент был зарегистрирован Минюстом 27 июня, внимание на него обратила газета "Известия".

Документ утверждает критерии, на основании которых ведомства могут блокировать контент в интернете.

 В пункте 4.1.7 приказа говорится, что основанием для блокировки может быть наличие на сайте информации или компьютерной программы, которые позволяют получить доступ к сайту с запрещенной информацией, которая подпадает под критерии, описанные в пунктах 4.1.1 – 4.1.6". В них описываются критерии для блокировки сайтов интернет-казино.

Однако в Росси не существует средств обхода блокировки интернет-казино, отмечают "Известия". Таким образом, согласно указу, ФНС может блокировать любые средства для обхода блокировок — анонимайзеры и VPN-сервисы. При этом законопроект о запрете анонимайзеров в России прошел в Госдуме только первое чтение, напоминает "Дождь".

Приказ, зарегистрированный Минюстом, вводится взамен аналогичного, опубликованного в 2013 году.

В Федеральной налоговой службе не смогли предоставить оперативный комментарий, попросив направить запрос. В пресс-службе МВД "Известиям" сообщили, что пункт 4.1.7 нового приказа относится к компетенции налоговой службы и Роскомнадзора. В ФНС на запрос издания не ответили. В Роскомнадзоре не смогли оперативно прокомментировать положения документа.

Журдом

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