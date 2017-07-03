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    Власти США предупредили о кибератаках на АЭС

Власти США предупредили о кибератаках на АЭС


03.07.2017

Власти США предупредили о кибератаках на АЭС

Правительство США предупредило промышленные предприятия о киберпреступной кампании, направленной против представителей электроэнергетического и ядреного комплекса. Как сообщает Reuters со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США и ФБР, с мая текущего года с помощью фишинга злоумышленники похищают учетные данные для доступа к сетям интересующих их предприятий.

 В отчете, датированном 28 июня 2017 года, сказано, что некоторые атаки были успешными, однако кто именно стал их жертвой, не уточняется. "Как сложилось исторически, киберпреступники атакуют предприятия энергетического сектора с различными целями, начиная от кибершпионажа и заканчивая возможностью отключить энергетические системы в случае конфликта", - говорится в отчете.

 Публикация документа совпадает с появлением на новостном сайте E&E News, освещающем события в сфере электроэнергетики, информации о проводящемся расследовании попыток взлома целого ряда ядерных реакторов. Согласно статье на E&E News, никаких свидетельств того, что попытки хакеров увенчались успехом, обнаружено не было. Тем не менее, журналистам Reuters не удалось подтвердить эту информацию.

 Как сообщили американские компании ядерного сектора PSEG, SCANA Corp и Entergy Corp, недавние кибератаки их не затронули. Тем не менее, в прошлый четверг принадлежащая SCANA атомная электростанция "Ви-Си Саммер" в Южной Каролине остановила работу. Согласно заявлению пресс-службы компании, проблема была связана с работой клапана, незадействованного в процессе производства атомной электроэнергии. Остальные предприятия отказались комментировать вопрос кибербезопасности.

Securitylab

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