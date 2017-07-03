 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к кибератакам на Украину

СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к кибератакам на Украину


03.07.2017

СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к кибератакам на Украину

К хакерской атаке с применением вымогательского ПО NotPetya (он же Petya.A), начавшейся 27 июня, причастны те же кибергруппировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины, используя вредоносное ПО TeleBots и Blackenergy. Это свидетельствует о причастности к недавним атакам российских спецслужб, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Данные об участии хакерских группировок СБУ получила при "взаимодействии с международными антивирусными компаниями".

 По оценкам ведомства, заражение было спланировано и осуществлено заранее в несколько этапов. Несмотря на то, что атака имитирует деятельность вымогательского ПО, примитивность механизма получения средств подтверждает мнение, что целью атаки было не обогащение, указывается в пресс-релизе СБУ.

 Ранее Служба безопасности Украины заявила об изъятии серверного оборудования, задействованного в кибератаках со стороны российских спецслужб. СБУ сообщила, что спецоперация по предотвращению распространения "вредоносного ПО со стороны спецслужб РФ" и пресечению деятельности расширенной международной сетевой инфраструктуры осуществлялась с 25 мая по 6 июня нынешнего года.

 По данным спецслужбы, данная инфраструктура использовалась для осуществления целевых кибератак (т.н. АРТ-атаки - Advanced Persistent Threat), а также инфицирования объектов критической инфраструктуры Украины вредоносным ПО.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.