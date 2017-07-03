СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к кибератакам на Украину

03.07.2017







К хакерской атаке с применением вымогательского ПО NotPetya (он же Petya.A), начавшейся 27 июня, причастны те же кибергруппировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины, используя вредоносное ПО TeleBots и Blackenergy. Это свидетельствует о причастности к недавним атакам российских спецслужб, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Данные об участии хакерских группировок СБУ получила при "взаимодействии с международными антивирусными компаниями".

По оценкам ведомства, заражение было спланировано и осуществлено заранее в несколько этапов. Несмотря на то, что атака имитирует деятельность вымогательского ПО, примитивность механизма получения средств подтверждает мнение, что целью атаки было не обогащение, указывается в пресс-релизе СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины заявила об изъятии серверного оборудования, задействованного в кибератаках со стороны российских спецслужб. СБУ сообщила, что спецоперация по предотвращению распространения "вредоносного ПО со стороны спецслужб РФ" и пресечению деятельности расширенной международной сетевой инфраструктуры осуществлялась с 25 мая по 6 июня нынешнего года.

По данным спецслужбы, данная инфраструктура использовалась для осуществления целевых кибератак (т.н. АРТ-атаки - Advanced Persistent Threat), а также инфицирования объектов критической инфраструктуры Украины вредоносным ПО.

Securitylab

Добавить комментарий