Закон об онлайн-кинотеатрах вступил в силу

03.07.2017







В России с 1 июля вступает в силу закон о регулировании деятельности аудиовизуальных интернет-сервисов, напомнил Роскомнадзор.

Этим законом вводится говый порядок функционирования для онлайн-кинотеатров с посещаемостью более 100 тысяч человек в сутки в течение месяца: теперь аудио-видеосервисы должны регистрироваться в реестре Роскомнадзора, а также проверять публикуемые видео на соответствие российскому законодательству. Также по закону доля иностранного капитала в таких сервисах ограничивается 20% — это касается лишь тех, кто владеет иностранным аудиовизуальным сервисом. Владельцем аудио-видеосервиса может стать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, у которого нет гражданства другого государства.

Кроме того, закон обязывает онлайн-кинотеатры или новостные агрегаторы устанавливать предложенную Роскомнадзором программу, с помощью которой будет определяться количество пользователей.

Закон также предполагает ответственность для владельцев таких сервисов "за распространение незарегистрированных СМИ, за нарушение установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью, за распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, и за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений законодательства". Рассматривать дела о блокировке кинотеатров-нарушителей в случае серьезных нарушений будет Мосгорсуд.

Ко второму чтению из закона убрали положение, запрещающее сервисам проводить предвыборную агитацию, а также информировать избирателей о кандидатах и их избирательных объединениях. Президент России Владимир Путин подписал одобренный парламентом закон 2 мая.

Лениздат

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