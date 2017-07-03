 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Правительство предлагает устанавливать российские антивирусы на все компьютеры

Правительство предлагает устанавливать российские антивирусы на все компьютеры


03.07.2017

Правительство предлагает устанавливать российские антивирусы на все компьютеры

Правительство предложит президенту России Владимиру Путину ввести обязательную установку отечественных антивирусных программ на компьютеры. Такая инициатива, сообщает РБК, содержится в дополненной программе "Цифровая экономика".

 В рамках этой программы предлагается ко второму кварталу 2019 года обеспечить предустановку российских антивирусов на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Евразийского экономического союза.

 Как отметил глава ESET в России и СНГ Денис Матеев, "иностранных антивирусных вендоров на российском рынке почти не осталось". По его оценке, их совокупная рыночная доля не превышает 5% и продолжает сокращаться.

 Кроме того, предполагается, что к сроку окончания реализации программы в 2024 году в России должно быть 97% домов со скоростным доступом в интернет, причем 95% всего трафика должно проходить через российские сети. К тому же сроку до 50% планируется снизить долю иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, и до 10% — долю программного обеспечения.

 Программа была разработана по поручению Путина. Основным исполнителем поручения по подготовке программы выступает Минкомсвязь. По словам главы ведомства Николая Никифорова, президенту она будет представлена 5 июля.

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.