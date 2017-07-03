Правительство предлагает устанавливать российские антивирусы на все компьютеры

03.07.2017







Правительство предложит президенту России Владимиру Путину ввести обязательную установку отечественных антивирусных программ на компьютеры. Такая инициатива, сообщает РБК, содержится в дополненной программе "Цифровая экономика".

В рамках этой программы предлагается ко второму кварталу 2019 года обеспечить предустановку российских антивирусов на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Евразийского экономического союза.

Как отметил глава ESET в России и СНГ Денис Матеев, "иностранных антивирусных вендоров на российском рынке почти не осталось". По его оценке, их совокупная рыночная доля не превышает 5% и продолжает сокращаться.

Кроме того, предполагается, что к сроку окончания реализации программы в 2024 году в России должно быть 97% домов со скоростным доступом в интернет, причем 95% всего трафика должно проходить через российские сети. К тому же сроку до 50% планируется снизить долю иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, и до 10% — долю программного обеспечения.

Программа была разработана по поручению Путина. Основным исполнителем поручения по подготовке программы выступает Минкомсвязь. По словам главы ведомства Николая Никифорова, президенту она будет представлена 5 июля.

Лениздат

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