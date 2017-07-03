Пошлины на импортную электронику могут вырасти

03.07.2017







Российские производители электроники могут выйти с инициативой о повышении ввозных пошлин на импортные гаджеты, никаких барьеров для таких действий бизнеса нет, заявил помощник президента России Андрей Белоусов, выступая на круглом столе "Российская электроника. Поиск новых точек роста", сообщает РБК.

По словам Белоусова, поступившее от бизнеса предложение будет рассмотрено комиссией во главе с министром экономического развития РФ и направлено в Евразийскую экономическую комиссию. Впрочем, решение о временном повышении пошлин российские власти могут принять и самостоятельно.

Как признал помощник президента, повышение пошлин могло бы противоречить нормам Всемирной торговой организации, однако в условиях антироссийских санкций оглядываться на обязательства "довольно-таки странно".

Повышение пошлины приведет не к развитию местного производства, а к росту цен, заявили РБК в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, подчеркнув, что в настоящее время рынок бытовой техники и электроники и так переживает не лучшие времена из-за падения покупательной способности.

По данным Ассоциации, при действующей тарифной политике большое количество бытовой техники производится в России, в категории телевизоров и крупной бытовой техники доля российских товаров составляет около 85%. Поэтому, чтобы поддержать отечественных производителей, следует не повышать ввозные пошлины на готовые изделия, а понижать пошлины на необходимые для сборки комплектующие.

Сomputerworld



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