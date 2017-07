Неизвестные взломали кошелек Classic Ether Wallet Tweet

Неизвестные взломали кошелек Classic Ether Wallet

03.07.2017 03.07.2017



Неизвестные хакеры получили контроль над кошельком Classic Ether Wallet для криптовалюты Ethereum Classic (ETC). Согласно сообщению на форуме Reddit, инцидент произошел около полуночи в ночь с 29 на 30 июня текущего года, когда неизвестные обманом заставили персонал службы поддержки хостинг-провайдера 1on1 передать им контроль над доменом. Хакеры сразу же перенаправили его на свой сервер, и все денежные переводы попадали на их кошелек. О взломе стало известно спустя несколько часов, и разработчики ETC рекомендовали воздержаться от использования кошелька. Поскольку вернуть домен в сжатые сроки не представлялось возможным, некоторые даже предлагали осуществить на него DDoS-атаку с целью сделать сервис недоступным для потенциальных жертв мошенников. Однако через некоторое время с помощью экспертов в области криптовалюты команде ETC удалось внести домен в черный список Cloudflare, и посетителям сайта отображалось уведомление об угрозе. Некоторые затронутые атакой пользователи опубликовали на Reddit адреса кошельков, куда были переведены их средства. Одна из жертв лишилась 800 ETC ($14,5 тыс.), а еще одна – 201 ETC ($3,6 тыс.). В общей сложности злоумышленники похитили около $300 тыс. Ethereum Classic – блокчейн-криптоплатформа разработки децентрализованных приложений на базе смарт-контрактов с открытым исходным кодом. Представляет из себя децентрализованную Тьюринг-полную виртуальную машину, Ethereum Virtual Machine (EVM), которая может исполнять программы на публичных узлах сети. Ethereum Classic предоставляет валюту Classic Ether, который может передаваться от одного участника сети другому и используется для оплаты вычислений, производимых публичными узлами сети, а также возможность создавать собственные цифровые активы (токены) на блокчейне Ethereum Classic. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

нет Текст сообщения: Введите код:



















Реклама на сайте