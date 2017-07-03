Неизвестные взломали кошелек Classic Ether Wallet

03.07.2017







Неизвестные хакеры получили контроль над кошельком Classic Ether Wallet для криптовалюты Ethereum Classic (ETC). Согласно сообщению на форуме Reddit, инцидент произошел около полуночи в ночь с 29 на 30 июня текущего года, когда неизвестные обманом заставили персонал службы поддержки хостинг-провайдера 1on1 передать им контроль над доменом. Хакеры сразу же перенаправили его на свой сервер, и все денежные переводы попадали на их кошелек.

О взломе стало известно спустя несколько часов, и разработчики ETC рекомендовали воздержаться от использования кошелька. Поскольку вернуть домен в сжатые сроки не представлялось возможным, некоторые даже предлагали осуществить на него DDoS-атаку с целью сделать сервис недоступным для потенциальных жертв мошенников. Однако через некоторое время с помощью экспертов в области криптовалюты команде ETC удалось внести домен в черный список Cloudflare, и посетителям сайта отображалось уведомление об угрозе.

Некоторые затронутые атакой пользователи опубликовали на Reddit адреса кошельков, куда были переведены их средства. Одна из жертв лишилась 800 ETC ($14,5 тыс.), а еще одна – 201 ETC ($3,6 тыс.). В общей сложности злоумышленники похитили около $300 тыс.

Ethereum Classic – блокчейн-криптоплатформа разработки децентрализованных приложений на базе смарт-контрактов с открытым исходным кодом. Представляет из себя децентрализованную Тьюринг-полную виртуальную машину, Ethereum Virtual Machine (EVM), которая может исполнять программы на публичных узлах сети. Ethereum Classic предоставляет валюту Classic Ether, который может передаваться от одного участника сети другому и используется для оплаты вычислений, производимых публичными узлами сети, а также возможность создавать собственные цифровые активы (токены) на блокчейне Ethereum Classic.

Securitylab

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