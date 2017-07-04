СМИ: "Закон Яровой" могут отсрочить на пять лет

04.07.2017







Правительство может отсрочить вступление в силу антитеррористических поправок, известных как "закон Яровой", до 2023 года. Как пишут "Ведомости", правительственная комиссия рассматривает положительный отзыв на соответствующее предложение сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина.

По данным источников издания, замечания к проекту отзыва высказал представитель ФСБ, авторам документа дано время на его доработку. Отмечается, что такая позиция означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях. Возможно поэтапное вступление закона в силу с 1 июля 2018 года, поэтому законопроект требует уточнения, указывает издание со ссылкой на проект отзыва.

Беляков и Шеин предложили отсрочить вступление "закона Яровой" в силу на пять лет вскоре после подписания документа России Владимиром Путиным, 19 июля прошлого года. Учитывая размер капитальных затрат на исполнение закона, переходный период на подготовку авторы законопроекта сочли слишком коротким.

Они опирались на открытое письмо операторов связи ("Мегафон", МТС, "Вымпелком", Tele2), которые оценили затраты на хранение в 2,2 трлн рублей. Расходы могли обернуться повышением тарифов на связь — операторам нужно компенсировать вложения, пишут Беляков и Шеин в пояснительной записке к законопроекту. В течение нескольких лет операторов ждут убытки, которые обернутся потерями бюджета и остановят развитие отрасли. Помимо затрат исполнение закона сопровождается техническими сложностями по созданию инфраструктуры связи, аналогов которой пока нет нигде. Хотя закон мог бы стимулировать отечественную промышленность, сейчас нет необходимых мощностей и производителей и короткий переходный период может повлечь размещение столь масштабного заказа на зарубежных. Это противоречит поручению президента предусмотреть хранение данных на российском оборудовании и софте.

Путин подписал антитеррористические законопроекты депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова 7 июля 2016 года. Принятые поправки предполагают в числе прочего, что операторы связи должны на протяжении полугода хранить все передаваемые пользователями данные. Кроме того, поправки предписывают операторам передавать спецслужбам ключи для дешифровки данных. Также поправки предусматривают введение ответственности за недоносительство, снижают возраст ответственности по террористическим статьям и ужесточают ответственность за организацию массовых беспорядков.

"Закон Яровой" вызвал в обществе множество споров и дискуссий. В январе после заседания правительственной рабочей группы эксперты заявили, что считают недопустимой отмену антитеррористических поправок "в угоду интересов отдельной группы коммерсантов". При этом ранее Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) подготовил критические замечания к "закону Яровой". Так, в проекте заключения отмечено, что ряд норм закона "создает широкие возможности для произвола и злоупотреблений при привлечении к ответственности".

Лениздат

Добавить комментарий