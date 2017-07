Спамеры All Base берут деньги с клиентов за рассылку спама и с жертв за ее прекращение Tweet

Спамеры All Base берут деньги с клиентов за рассылку спама и с жертв за ее прекращение

04.07.2017 04.07.2017



Предприимчивые спамеры придумали, как получать от своей деятельности еще большую прибыль. Владельцы спам-сервиса All Base теперь берут деньги не только у своих клиентов за рассылку большого объема писем, но также у их жертв за ее прекращение. Сервис All Base работает в даркнете и специализируется на рассылке спама пользователям Jabber/XMPP. В основном сервис рассылает рекламу нелегальных товаров (наркотиков, похищенных данных и форумов кардеров). Именно он использовался в ходе масштабных спам-кампаний, зафиксированных в последние несколько месяцев. В течение многих лет Jabber считался сравнительно свободным от спама, однако за последний год с появлением множества сервисов по рассылке нежелательной корреспонденции спам появился и здесь. В последние три месяца стремительно набрал обороты новый сервис All Base, ставший лидером по рассылке спама в XMPP. All Base "спамит" пользователей на уровне, недоступном для конкурентов. В отличие от конкурирующего сервиса XSender, у его операторов нет строгой политики не присылать слишком много спама за сутки. В некоторых случаях пользователи за один день получали от All Base полторы сотни рекламных писем. Для того чтобы воспользоваться услугой сервиса, заказчик должен ввести на главной странице All Base свой XMPP ID и текст рекламного сообщения, а потом перевести 0,04 биткойна (около $100) на биткойн-кошелек операторов. Свою базу данных жертв владельцы All Base собрали по всему интернету и чатам IRC, где пользователи открыто выкладывали свои XMPP ID. Тем, кто хочет убрать свой идентификатор из списка сервиса, нужно заплатить 0,01 биткойна ($25), однако нет никаких гарантий, что All Base действительно перестанет слать спам. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

нет Текст сообщения: Введите код:



















Реклама на сайте