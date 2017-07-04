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    Роскомнадзор не сможет блокировать поисковики за ссылки на интернет-казино

Роскомнадзор не сможет блокировать поисковики за ссылки на интернет-казино


04.07.2017

Роскомнадзор не сможет блокировать поисковики за ссылки на интернет-казино

В конце июня нынешнего года в Минюсте РФ был зарегистрирован совместный приказ МВД, Роспотребнадзора, ФНС и Роскомнадзора об утверждении критериев оценки информации с интернет-ресурсов на предмет внесения в перечень запрещенного контента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

 В реестр запрещенных попадут сайты, распространяющие детскую порнографию, контент с пропагандой наркотических средств и суицидов, а также вовлекающие в азартные игры в интернете. Тем не менее, в начале документа имеется оговорка, что критерии не распространяются на информацию, "являющуюся результатом поисковых запросов в поисковых запросах, формирующихся автоматически в результате поисковых запросов пользователей". Это означает, что результат поиска, сформированный автоматической системой поисковика не будет рассматриваться как злонамеренное привлечение пользователя к запрещенному контенту.

 Фактически данный приказ выводит из-под удара поисковики, отмечает издание "Фонтанка". Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал Google в связи с тем, что одна из страниц поисковика перенаправляла на сайт зарубежной букмекерской конторы Fonbet.

Securitylab

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