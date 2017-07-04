Разработчики ПО "M.e.doc" отрицают свою причастность к распространению NotPetya

04.07.2017

Производитель программного обеспечения "M.e.doc", украинская IT-компания "Интеллект-сервис", заявила о своей непричастности к атакам с использованием вредоносного ПО NotPetya (Petya.A). Программа малоизвестна за пределами Украины, однако очень популярна в стране, где ею пользуются 80% предприятий.

Напомним, 27 июня текущего года Украину накрыла волна атак NotPetya, также затронувшая некоторые предприятия в России. По мнению украинских властей и экспертов компаний Microsoft, Cisco Talos и Symantec, распространение инфекции началось с пришедших с серверов производителя вредоносных обновлений для "M.e.doc". Тем не менее, владельцы "Интеллект-Сервиса" дочь и отец Олеся и Сергей Линник отрицают причастность своего ПО к атакам NotPetya. Согласно их заявлению журналистам Reuters, доказательства того, что вредонос попал на компьютеры жертв через обновления "M.e.doc", отсутствуют.

"Что удалось выяснить за эти дни, когда все только работали и никто не спал? Мы изучили и проанализировали наш продукт на предмет следов взлома – он не заражен вирусом, все хорошо, он безопасен. Мы сто раз перепроверили обновления, которые были присланные задолго до распространения вируса. С ними все в порядке. […] M.e.doc – это продукт для передачи данных. Он передает документы. Виновна ли почтовая программа в распространении вируса? Вряд ли", - отметила Олеся Линник.

Согласно заявлению представителей правоохранительных органов, сделанному в понедельник, 3 июля, Линникам грозит уголовное наказание, если выяснится, что они знали об инфекции, но ничего не сделали. "У нас возникли проблемы с руководством компании, потому что они знали о наличии вируса в своем ПО, но не предприняли никаких действий. Если это подтвердится, им будут предъявлены уголовные обвинения", - сообщил глава Департамента киберполиции национальной полиции Украины Сергей Демедюк журналистам Reuters.

Securitylab

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