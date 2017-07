Член группировки Crackas With Attitude был приговорен к двум годам лишения свободы Tweet

Член группировки Crackas With Attitude был приговорен к двум годам лишения свободы

04.07.2017 04.07.2017



Еще в 2015 году группировка Crackas with Attitude (CWA) прославилась рядом громких взломов. Хакеры взяли на себя ответственность за взлом личной почты директора ЦРУ, заместителя директора ФБР, главы Национальной разведки США, а в начале 2016 года группировка слила в сеть данные о десятках тысяч сотрудников правоохранительных органов США. Злоумышленники атаковали руководителей американских спецслужб, в основном используя для этого социальную инженерию. Как правило, все атаки CWA и публикация похищенных данных сопровождались тегом #FreePalestine и прочими призывами к освобождению Палестины. Но хактивисты допустили ошибку, взломав национальную базу арестов (JABS US) и опубликовав в открытом доступе данные о 9000 сотрудников Министерства национальной безопасности США, 20 000 сотрудниках ФБР, 80 офицеров полиции Майами и 2400 представителей органов власти. Дело в том, что в феврале 2016 года эти дампы были обнародованы на CryptoBin, после чего сайт пережил несколько странных уходов в оффлайн, и вскоре начались аресты участников CWA. Согласно до сих пор неподтвержденной информации, тогда правоохранительные органы изъяли ряд серверов CryptoBin, благодаря чему им и удалось отследить членов Crackas with Attitude. Теперь Министерство юстиции США сообщило, что 23-летний Эндрю Отто Боггс (Andrew Otto Boggs), также известный как Incursio, в январе 2017 года признал себя виновным и в итоге был приговорен к двум годам лишения свободы. Напомню, что Боггса арестовали одним из последних, в сентябре 2016 года, вместе с 24-летним Джастином Греем Ливерманом (Justin Gray Liverman), известным под ником D3f4ult. Ливерман также признал свою вину, и приговор ему будет вынесен совсем скоро, 28 июля 2017 года. Представители Минюста отмечают, что за свою недолгую историю CWA успели атаковать более 10 человек и своими действиями нанесли жертвам ущерб в размере 1,5 млн долларов США. Другие участники CWA, помимо Боггса и Ливермана, были арестованы в Великобритании, где их делом занимается Королевская уголовная прокуратура. Хакер Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

нет Текст сообщения: Введите код:



















Реклама на сайте