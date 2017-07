Free Software Foundation расширила список железа, "уважающего свободу" своих владельцев Tweet

Еще в 2012 году основанный Ричардом Столлманом Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF) начал выдавать интересные сертификаты по программе Respects Your Freedom. Требования этой программы сертификации простираются гораздо дальше, чем требования Open Source Hardware, объединяющей разработчиков "открытых" устройств. Так, Open Source Hardware требует, чтобы разработчики обеспечили свои устройства всей надлежащей документацией и опубликовали схемы в открытом доступе. FSF, в свою очередь, требует публикации всех исходных кодов всех драйверов, прошивок и другого ПО. Также необходимо предоставить CAD-файлы, а вся информация должна распространяться под открытыми лицензиями. Если устройство поддерживает "обремененные" форматы (к примеру, запатентованный MP3), то оно должно также поддерживать и аналогичный свободный формат. Любые софтверные патенты должны быть свободными, то есть они не должны запрещать свободное распространение ПО. И, конечно, чтобы получить сертификат Respects Your Freedom, устройство не должно следить за пользователем каким-либо образом. То есть никаких бэкдоров, спайвари и прочего нежелательного ПО. Учитывая жесткие требования программы, совсем неудивительно, что за прошедшие годы список устройств, получивших сертификаты Respects Your Freedom, пополнился мало. Однако теперь, в конце июня 2017 года, представители FSF сообщили о включении в список сразу пятнадцати новых девайсов, принадлежащих румынскому стартапу Technoethical (ранее Tehnoetic). Это фактически удваивает количество гаджетов, имеющих сертификаты Respects Your Freedom. С обновленной версией списка можно ознакомиться здесь. В него входят самые разные устройства, от 3D-принтеров и ноутбуков, до материнских плат и беспроводных адаптеров USB. Хакер Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

