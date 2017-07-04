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    Стало известно, каким хакерам больше всего интересна Германия

Стало известно, каким хакерам больше всего интересна Германия


04.07.2017

Стало известно, каким хакерам больше всего интересна Германия

Германия представляет собой цель для хакеров и кибершпионов, работающих на правительства иностранных государств, таких как Турция, Россия и Китай. Об этом во вторник, 4 июля, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на 339-страничный отчет Федеральной службы защиты конституции Германии (Bundesamt fur Verfassungsschutz, BfV).

 Согласно отчету, промышленный шпионаж ежегодно обходится экономике Германии в миллиарды евро, и больше всего страдают предприятия малого и среднего бизнеса. В документе BfV также отмечается "заметный рост" кибершпионажа со стороны турецких спецслужб в 2016 году после неудачной попытки государственного переворота в Турции 15 июля. Кроме того, упоминаются попытки России вмешаться в парламентские выборы в Германии, которые пройдут 24 сентября 2017 года.

 Главными целями хакеров являлись Министерство иностранных дел Германии и его зарубежные представительства, министерства экономики и финансов, ведомство федерального канцлера и военные структуры. По словам министра внутренних дел Германии Томаса Мезьера (Thomas de Maiziere), правительство тесно сотрудничает с промышленными предприятиями для обеспечения их защиты от кибератак. Больше всего хакеров интересуют исследовательские институты, а также компании оборонной, автомобилестроительной, космической и авиастроительной промышленности.

 Как говорится в отчете, связываемое с Россией вредоносное ПО Sandworm в последние годы активно используется для атак на правительственные сайты, НАТО, коммунальные предприятия и телекоммуникационные компании.

 Чаще всего кибершпионские операции против Германии проводят Россия, Иран и Китай, хотя каждая из этих стран преследует свои цели. "Русские хакеры" заинтересованы в снятии санкций, введенных Европой в отношении РФ. Группировка APT 28 (Fancy Bear) атакует государственные учреждения. Иран интересуется сторонниками Израиля и противниками проводимой Тегераном политики. Китайские хакеры усилили активность с 2013 года, когда председателем КНР стал Си Цзиньпин. Их целью являлись политические события, такие как саммит G20 в Гамбурге.

 

Securitylab

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