Стало известно, каким хакерам больше всего интересна Германия

04.07.2017







Германия представляет собой цель для хакеров и кибершпионов, работающих на правительства иностранных государств, таких как Турция, Россия и Китай. Об этом во вторник, 4 июля, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на 339-страничный отчет Федеральной службы защиты конституции Германии (Bundesamt fur Verfassungsschutz, BfV).

Согласно отчету, промышленный шпионаж ежегодно обходится экономике Германии в миллиарды евро, и больше всего страдают предприятия малого и среднего бизнеса. В документе BfV также отмечается "заметный рост" кибершпионажа со стороны турецких спецслужб в 2016 году после неудачной попытки государственного переворота в Турции 15 июля. Кроме того, упоминаются попытки России вмешаться в парламентские выборы в Германии, которые пройдут 24 сентября 2017 года.

Главными целями хакеров являлись Министерство иностранных дел Германии и его зарубежные представительства, министерства экономики и финансов, ведомство федерального канцлера и военные структуры. По словам министра внутренних дел Германии Томаса Мезьера (Thomas de Maiziere), правительство тесно сотрудничает с промышленными предприятиями для обеспечения их защиты от кибератак. Больше всего хакеров интересуют исследовательские институты, а также компании оборонной, автомобилестроительной, космической и авиастроительной промышленности.

Как говорится в отчете, связываемое с Россией вредоносное ПО Sandworm в последние годы активно используется для атак на правительственные сайты, НАТО, коммунальные предприятия и телекоммуникационные компании.

Чаще всего кибершпионские операции против Германии проводят Россия, Иран и Китай, хотя каждая из этих стран преследует свои цели. "Русские хакеры" заинтересованы в снятии санкций, введенных Европой в отношении РФ. Группировка APT 28 (Fancy Bear) атакует государственные учреждения. Иран интересуется сторонниками Израиля и противниками проводимой Тегераном политики. Китайские хакеры усилили активность с 2013 года, когда председателем КНР стал Си Цзиньпин. Их целью являлись политические события, такие как саммит G20 в Гамбурге.

Securitylab

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