WannaCry и NotPetya ничему не научили сисадминов

05.07.2017







Недавние атаки с использованием вредоносного ПО WannaCry и NotPetya в миллионный раз доказали важность своевременного обновления систем. Тем не менее, несмотря на то, что вредоносы инфицировали сотни тысяч компьютеров по всему миру, системные администраторы и IT-специалисты по-прежнему медлят с обновлениями.

Как показал опрос, проведенный экспертами ISACA среди 450 руководителей IT-отделов, далеко не все спешат устанавливать выпущенные Microsoft патчи для Windows – некоторые сисадмины обновляют системы спустя месяц, а то и больше, после выхода патчей. В течение суток с момента выхода обновления устанавливают мене 25% системных администраторов.

По словам 27% опрошенных, их компании стали жертвами вымогательского ПО, однако 76% заявили о готовноти к другому типу атак. 15% опрошенных сообщили, что после атак WannaCry и NotPetya их организации не предприняли никаких шагов по усилению безопасности своих систем. По мнению 83%, в скором времени стоит ожидать очередной волны атак наподобие WannaCry и NotPetya. Если их прогноз осуществится, 6% IT-специалистов готовы заплатить выкуп за восстановление файлов.

ISACA – независимая некоммерческая международная организация, занимающаяся разработкой методологий и стандартов в сфере управления, аудита и безопасности информационных систем. Объединяет специалистов в области IT-аудита, консалтинга и управления рисками.

Securitylab

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