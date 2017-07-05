 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Хакеры взломали одну из крупнейших бирж криптовалюты

Хакеры взломали одну из крупнейших бирж криптовалюты


05.07.2017

Хакеры взломали одну из крупнейших бирж криптовалюты

Четвертая в мире по величине биржа криптовалюты Bithumb стала жертвой неизвестных хакеров. В результате инцидента была похищена криптовалюта Ethereum и Bitcoin (сумма ущерба пока не уточняется).

 Свидетельства атаки были обнаружены в прошлый четверг, когда южнокорейские пользователи, составляющие большую часть клиентов Bithumb, стали жаловаться в местной соцсети на потерю контроля над своими кошельками. Спустя день администрация биржи подтвердила факт взлома, но не предоставила никаких подробностей.

 Новые сведения об инциденте появились в понедельник, 3 июля, когда администрация Bithumb под давлением журналистов была вынуждена подробнее рассказать о случившемся. Атака началась вечером 29 июня со взлома компьютера одного из сотрудников биржи, с которого были похищены данные свыше 31,8 тыс. пользователей Bithumb (около 3% всей клиентской базы). Злоумышленникам удалось заполучить имена пользователей, их электронные адреса и номера телефонов. Вскоре после взлома пользователи стали жаловаться на похищение средств с их счетов на Bithumb. Как именно хакеры получили контроль над кошельками, не уточняется.

 Похоже, администрация биржи сама не знает, какую сумму злоумышленникам удалось похитить. Тем не менее, она пообещала до 5 июля выплатить каждому пострадавшему компенсацию в размере до 100 тыс. вон ($897). "Когда точный размер ущерба будет установлен, мы возместим потери в полном объеме", - говорится в заявлении Bithumb.

 29 июля жертвами хакеров также стали пользователи кошелька Classic Ether Wallet для криптовалюты Ethereum Classic. С помощью социальной инженерии киберпреступники завладели доменом Classic Ether Wallet и похитили со счетов $300 тыс. в криптовалюте Ethereum Classic. Связаны ли оба инцидента, неизвестно.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.