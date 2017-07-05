Хакеры из Коми осуждены за кражу более полумиллиона рублей с банковских карт

05.07.2017







Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска уроженцы Республики Коми 28-летний Антон Лямин и 27-летний Александр Фазилов осуждены за мошенничество в сфере компьютерной информации. Суд над обвиняемыми состоялся 31 января нынешнего года, приговор вступил в законную силу 3 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Судом установлено, что в октябре 2013 года Лямин и Фазилов приобрели вредоносное ПО, позволяющее осуществлять доступ, уничтожение и копирование информации о банковских картах, в том числе переводить денежные средства со счетов граждан на принадлежащие Лямину и Фазилову мобильные телефоны и кошельки в электронных платежных системах. Распространение вредоносной программы осуществлялось посредством SMS-рассылки.

Используя вредоносное ПО, злоумышленники в период с мая по сентябрь 2014 года похитили в общей сложности 605 753,88 рублей с банковских карт 36 россиян, а также пытались украсть денежные средства у 7 граждан на сумму более 122 тыс. рублей.

По совокупности преступлений суд приговорил Антона Лямина к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Александр Фазилов получил 4 года 6 месяцев, которые он проведет в колонии общего режима. С осужденных также была взыскана компенсация причиненного ими материального ущерба.

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