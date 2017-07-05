 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Хакеры из Коми осуждены за кражу более полумиллиона рублей с банковских карт

Хакеры из Коми осуждены за кражу более полумиллиона рублей с банковских карт


05.07.2017

Хакеры из Коми осуждены за кражу более полумиллиона рублей с банковских карт

Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска уроженцы Республики Коми 28-летний Антон Лямин и 27-летний Александр Фазилов осуждены за мошенничество в сфере компьютерной информации. Суд над обвиняемыми состоялся 31 января нынешнего года, приговор вступил в законную силу 3 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

 Судом установлено, что в октябре 2013 года Лямин и Фазилов приобрели вредоносное ПО, позволяющее осуществлять доступ, уничтожение и копирование информации о банковских картах, в том числе переводить денежные средства со счетов граждан на принадлежащие Лямину и Фазилову мобильные телефоны и кошельки в электронных платежных системах. Распространение вредоносной программы осуществлялось посредством SMS-рассылки.

 Используя вредоносное ПО, злоумышленники в период с мая по сентябрь 2014 года похитили в общей сложности 605 753,88 рублей с банковских карт 36 россиян, а также пытались украсть денежные средства у 7 граждан на сумму более 122 тыс. рублей.

 По совокупности преступлений суд приговорил Антона Лямина к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Александр Фазилов получил 4 года 6 месяцев, которые он проведет в колонии общего режима. С осужденных также была взыскана компенсация причиненного ими материального ущерба.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.