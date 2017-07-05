Украинские СМИ сообщили о причастности к атакам NotPetya российской компании

05.07.2017







Во вторник, 4 июля, в ряде украинских СМИ появилась информация о причастности к недавним кибератакам NotPetya "российской компании" Lucky Labs. Как сообщают журналисты "Комсомольской правды в Украине" и других изданий, из "достоверных источников в органах национальной безопасности и борьбе с киберпреступностью" им стало известно, что акционеры компании предоставили злоумышленникам ресурсы для развертывания NotPetya и заражения сетей Укрпочты.

Согласно публикациям в СМИ, Lucky Labs сотрудничает с российскими спецслужбами. Эксперты компании якобы получили доступ к сетям украинских стратегических служб, в частности Укрпочты, и с помощью своих технических ресурсов обеспечили распространение вредоноса. Издания называют компанию российской, однако согласно поиску в Google, ее офис находится в Киеве. Как указано в описании на сайте компании, уже более 10 лет Lucky Labs занимается разработкой игр.

Возможность причастности к атакам NotPetya компании Lucky Labs также допустил политический эксперт, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что в проведении атаки была задействована хостинг-площадка одного из интернет-провайдеров, к которому уже возникали вопросы по поводу сотрудничества с спецслужбами РФ. По мнению Бортника, секретарь СНБО мог иметь в виду Lucky Labs, конфликтующей с украинскими силовиками еще с 2015 года.

"У компании есть возможность оперировать данными многих миллионов аккаунтов. Другими словами, у компании, с точки зрения силовиков, есть все ресурсы для развертывания масштабной кибератаки, есть обвинения в выведении из строя сайтов госструктур, есть российские корни и есть мотив", - отметил Бортник.

Securitylab

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