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    Компания Смарт Лайн Инк получила лицензию ФСТЭК России

Компания Смарт Лайн Инк получила лицензию ФСТЭК России


05.07.2017

Компания Смарт Лайн Инк получила лицензию ФСТЭК России

Компания Смарт Лайн Инк, российский разработчик программного комплекса DeviceLock DLP, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных, сообщает о получении Лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия ФСТЭК является подтверждением соответствия компании всем требованиям в области информационной безопасности, которые предъявляет федеральный орган исполнительной власти России к разработчикам средств защиты конфиденциальной информации. Согласно полученной лицензии, специалисты компании Смарт Лайн вправе осуществлять производство и разработку программных (программно-технических) средств для контроля защищенности информации, а также для её защиты и обработки. Лицензия предоставлена на основании приказа ФСТЭК России № 282-л от 30 мая 2017 года и не имеет срока действия.

Данные по лицензии можно посмотреть в соответствующем разделе на сайте Смарт Лайн - http://www.devicelock.com/ru/certified.html.

"Отсутствие лицензии ФСТЭК России на деятельность по разработке средств защиты конфиденциальной информации являлось ключевым препятствием для включения комплекса DeviceLock DLP в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД", -  отметил Ашот Оганесян, основатель и технический директор DeviceLock. "Более 20 лет мы вели разработку DeviceLock DLP, не испытывая необходимости в получении такой лицензии и успешно продавали свое решение по всему миру. Сам комплекс DeviceLock DLP неоднократно был сертифицирован ФСТЭК.  Однако в силу широкого распространения DeviceLock в России, в том числе среди организаций государственного сектора, и требований по обеспечению импортозамещения, выраженном для наших клиентов в необходимости присутствия DeviceLock DLP в Реестре отечественного ПО, для нас стало актуальным и требование получения лицензии ФСТЭК. Подтверждение нашей квалификации ФСТЭК позволит значительно усилить позиции DeviceLock на российском рынке информационной безопасности".

О комплексе DeviceLock DLP 

Комплекс DeviceLock DLP предназначен для организаций, заинтересованных в простом, доступном и высокоэффективном подходе к решению задачи предотвращения утечки корпоративных данных с Windows- и Mac-компьютеров, а также виртуализованных Windows-сред. DeviceLock DLP обеспечивает координированное применение полного набора механизмов контекстного контроля и контентной фильтрации для защиты от утечек данных при их использовании, передаче и хранении на корпоративных компьютерах, при этом не прерывая штатные производственные процессы. DeviceLock DLP позволяет службам информационной безопасности централизованно и оперативно управлять DLP-политиками в масштабах всей организации независимо от размера ИТ-инфраструктуры. Это достигается благодаря нативной интеграции управления в групповые политики домена Microsoft Active Directory и встраиванию консоли DeviceLock в оснастку управления Microsoft Group Policy Management Console (GPMC). Кроме того, DeviceLock поддерживает любые LDAP-каталоги, рабочие группы и может использоваться на отделенных от общей сети рабочих станциях под управлением Windows. Комплекс DeviceLock предоставляет службам ИБ высочайший уровень функциональных возможностей для DLP-защиты рабочих станций при гибкой ценовой политике.

О компании "Смарт Лайн Инк" 

Основанная в 1996 году компания "Смарт Лайн Инк" является мировым лидером разработки программных средств контроля доступа к периферийным устройствам и предотвращения утечек данных с корпоративных компьютеров. Флагманский продукт компании DeviceLock Endpoint DLP Suite обеспечивает защиту более 7 миллионов компьютеров, установленных по всему миру в информационных системах 70 тысяч организаций из кредитно-финансового, энергетического, телекоммуникационного, оборонного и государственного секторов, а также здравоохранения и образования. Штаб-квартира и подразделение разработки Смарт Лайн находятся в Москве. Компания имеет зарубежные офисы продаж в США, Канаде, Великобритании, Германии и Италии.

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