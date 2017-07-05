Компания Смарт Лайн Инк получила лицензию ФСТЭК России

05.07.2017





Компания Смарт Лайн Инк, российский разработчик программного комплекса DeviceLock DLP, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных, сообщает о получении Лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия ФСТЭК является подтверждением соответствия компании всем требованиям в области информационной безопасности, которые предъявляет федеральный орган исполнительной власти России к разработчикам средств защиты конфиденциальной информации. Согласно полученной лицензии, специалисты компании Смарт Лайн вправе осуществлять производство и разработку программных (программно-технических) средств для контроля защищенности информации, а также для её защиты и обработки. Лицензия предоставлена на основании приказа ФСТЭК России № 282-л от 30 мая 2017 года и не имеет срока действия.

Данные по лицензии можно посмотреть в соответствующем разделе на сайте Смарт Лайн - http://www.devicelock.com/ru/certified.html.

"Отсутствие лицензии ФСТЭК России на деятельность по разработке средств защиты конфиденциальной информации являлось ключевым препятствием для включения комплекса DeviceLock DLP в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД", - отметил Ашот Оганесян, основатель и технический директор DeviceLock. "Более 20 лет мы вели разработку DeviceLock DLP, не испытывая необходимости в получении такой лицензии и успешно продавали свое решение по всему миру. Сам комплекс DeviceLock DLP неоднократно был сертифицирован ФСТЭК. Однако в силу широкого распространения DeviceLock в России, в том числе среди организаций государственного сектора, и требований по обеспечению импортозамещения, выраженном для наших клиентов в необходимости присутствия DeviceLock DLP в Реестре отечественного ПО, для нас стало актуальным и требование получения лицензии ФСТЭК. Подтверждение нашей квалификации ФСТЭК позволит значительно усилить позиции DeviceLock на российском рынке информационной безопасности".

О комплексе DeviceLock DLP

Комплекс DeviceLock DLP предназначен для организаций, заинтересованных в простом, доступном и высокоэффективном подходе к решению задачи предотвращения утечки корпоративных данных с Windows- и Mac-компьютеров, а также виртуализованных Windows-сред. DeviceLock DLP обеспечивает координированное применение полного набора механизмов контекстного контроля и контентной фильтрации для защиты от утечек данных при их использовании, передаче и хранении на корпоративных компьютерах, при этом не прерывая штатные производственные процессы. DeviceLock DLP позволяет службам информационной безопасности централизованно и оперативно управлять DLP-политиками в масштабах всей организации независимо от размера ИТ-инфраструктуры. Это достигается благодаря нативной интеграции управления в групповые политики домена Microsoft Active Directory и встраиванию консоли DeviceLock в оснастку управления Microsoft Group Policy Management Console (GPMC). Кроме того, DeviceLock поддерживает любые LDAP-каталоги, рабочие группы и может использоваться на отделенных от общей сети рабочих станциях под управлением Windows. Комплекс DeviceLock предоставляет службам ИБ высочайший уровень функциональных возможностей для DLP-защиты рабочих станций при гибкой ценовой политике.

О компании "Смарт Лайн Инк"

Основанная в 1996 году компания "Смарт Лайн Инк" является мировым лидером разработки программных средств контроля доступа к периферийным устройствам и предотвращения утечек данных с корпоративных компьютеров. Флагманский продукт компании DeviceLock Endpoint DLP Suite обеспечивает защиту более 7 миллионов компьютеров, установленных по всему миру в информационных системах 70 тысяч организаций из кредитно-финансового, энергетического, телекоммуникационного, оборонного и государственного секторов, а также здравоохранения и образования. Штаб-квартира и подразделение разработки Смарт Лайн находятся в Москве. Компания имеет зарубежные офисы продаж в США, Канаде, Великобритании, Германии и Италии.

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