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    Производитель "M.e.doc" признал наличие бэкдора в своем ПО

Производитель "M.e.doc" признал наличие бэкдора в своем ПО


05.07.2017

Производитель "M.e.doc" признал наличие бэкдора в своем ПО

Согласно сообщению украинской компании "Интеллект-сервис", компьютеры, где установлено бухгалтерское ПО "M.e.doc" ее производства, в ходе атак NotPetya (Petya.A) были заражены бэкдором. Об этом в среду, 5 июля, сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Олесю Билоусову. По словам Билоусовой, бэкдор установился на каждый компьютер, который во время атаки 27 июня был подключен к интернету.  "Бэкдор нужно закрыть. Здесь имел место взлом серверов", - заявила директор "Интеллект-сервиса".

 Напомним, совсем недавно в интервью тому же Reuters Билоусова уверяла в непричастности своей компании к распространению вредоносного ПО NotPetya. "Мы изучили и проанализировали наш продукт на предмет следов взлома – он не заражен вирусом, все хорошо, он безопасен. Мы сто раз перепроверили обновления, которые были присланы задолго до распространения вируса. С ними все в порядке", – уверяла глава "Интеллект-сервиса".

 Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, злоумышленники взломали один из компьютеров компании "Интеллект-сервис". Получив доступ к системе, атакующие внедрили в обновление для "M.e.doc" бэкдор, собирающий данные и отправляющий их на удаленный сервер. По словам Авакова, производитель знал о проблеме, однако не предпринял никаких шагов для ее устранения.

 Во вторник, 4 июля, ряд украинских СМИ сообщили о причастности к атакам NotPetya производителя компьютерных игр Lucky Labs, в прошлом уже имевшего проблемы со Службой безопасности Украины". 

 

Securitylab

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