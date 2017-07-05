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    В даркнете продаются медицинские данные австралийцев по $22 за запись

В даркнете продаются медицинские данные австралийцев по $22 за запись


05.07.2017

В даркнете продаются медицинские данные австралийцев по $22 за запись

На одном из популярных подпольных форумов в даркнете предлагается доступ к картам Medicare жителей Австралии. Стоимость информации составляет ?17 ($22) за одну запись. Предположительно, сведения получены в результате взлома компьютерной системы австралийского правительственного учреждения Medicare Australia.

 Для рекламы своих услуг продавец использует эмблему Министерства социальных служб Австралии. По информации издания Guardian Australia, с октября 2016 года было продано по меньшей мере 75 файлов Medicare с персональной информацией австралийцев.

 В Австралии Medicare - универсальная программа страхования здоровья, находящаяся в ведении Министерства социальных служб Австралии. Данные карт Medicare не являются общедоступными. Они довольно ценны для киберпреступников, которые могут использовать их для изготовления фальшивых физических карт Medicare, содержащих настоящую информацию.

 По словам разместившего объявление о продаже хакера, у него есть доступ к данным карты Medicare любого гражданина Австралии. "Просто оставьте имя, фамилию и дату рождения любого гражданина Австралии и вы получили полную информацию Medicare", - утверждает он.

 В качестве доказательства продавец предоставил журналисту Guardian настоящий номер карты Medicare и дату истечения ее срока действия.

 В настоящее время неизвестно, каким именно образом хакер получил доступ к данным Medicare. По словам представителя Министерства социальных служб Австралии, ведомство проводит расследование инцидента.

 

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