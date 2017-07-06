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    Россия стала десятой в мире по уровню кибербезопасности по версии ITU

Россия стала десятой в мире по уровню кибербезопасности по версии ITU


06.07.2017

Россия стала десятой в мире по уровню кибербезопасности по версии ITU

Россия стала десятой в мире страной по уровню компьютерной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на новый "Глобальный индекс кибербезопасности-2017" опубликованный Международным телекоммуникационным союзом.

 Первым стал Сингапур, второе и третье места соответственно заняли США и Малайзия. Далее следуют Оман, Эстония, Маврикий, Австралия, Грузия и Франция, которые разделили восьмое место, и Канада.

 Компьютерную безопасность эксперты оценивали по пяти параметрам: юридическая, техническая, организационная подготовленность, готовность к сотрудничеству, развитие образовательного и исследовательского потенциала. По всем перечисленным показателям Россия стала второй среди стран СНГ — лидером признали Грузию. Всего в исследовании приняли участие 195 стран.

Лениздат

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