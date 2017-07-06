Инвестиции в технологии: маркетинг и реальность

06.07.2017







Уже не первый год компаниям, занимающимся информационной безопасностью приходится слышать в свой адрес – продавец страха. А сколько "пугалок" выходит в различных СМИ. На конференциях рассматриваются кейсы, что у заказчика встало бы производство не будь у него именно этого продукта или решения. Или с этим продуктомрешением ваш бизнес станет самым защищенным. Но как отличить, где маркетинговая уловка, а где "страшная" правда?

Ответ на данный вопрос вы получите на конференции "Инвестиции в технологии: маркетинг и реальность" Регистрация http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/?a=social

Из чего сегодня складывается принятие решения бизнеса о внедрении новых технологий или апгрейде старых?

Конечно, такой критерий как функциональность никто не отменял, но он уже давно не является основополагающим для заказчика, хотя и остается не маловажным. В новых условиях на первый план вышла цена. Бюджеты на ИБ становятся все меньше, а цены у производителей – все выше. Теперь отделам ИТ и ИБ требуется решать насущные для бизнеса задачи и выводить итог в денежном эквиваленте. А просто ли обосновать бизнесу затраты на то, что еще не произошло? Конечно, нет. И случай с WannaCry – дополнительное тому подтверждение. Еще одним плюсом в пользу того или иного вендора, в условиях импортозамещения, стала страна-производитель. А вот дальше дело за маркетингом вендора – насколько маркетинговый анонс соответствует текущей постановке задачи бизнеса и насколько текущий анонс соответствует поставленным задачам. И, конечно, надежность самого решения и компании, его предоставляющей. Ведь подчас общее впечатление может испортить новичок, не знакомый еще с формулировками, решивший продать "горячему" клиенту продукт, с которым знаком весьма поверхностно.

Критерии критериями, но не стоит забывать и про особенности самих заказчиков. К примеру, госструктуры предпочтут решение made in Russia, а вот коммерческие банки скорее обратят внимание на надежность решения в привязке к решаемым задачам.

Более подробно про особенности закупок и факторах, влияющих на данный процесс, а также как не попасться на удочку маркетолога, вы сможете узнать на конференции "Инвестиции в технологии: маркетинг и реальность" 21 сентября в Крокус Экспо.

Посетить http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/?a=social

Ключевые темы конференции:

1. Влияние направления импортозамещения на процесс закупки средств ИБ/ИТ

2. Выбор средств защиты – рассмотрим реальный кейс

3. Сравнительная оценка основных направлений развития средств защиты на западном и российском рынках

4. Маркетинг – изменения, последние тренды

Хотите предложить спикера или усилить участие через спонсорство – пишите Екатерине Данилиной, координатору проекта InfoSecurity Russia

Danilina@groteck.ru, +7 (963) 680-10-14

На фото – Лев Палей, начальник отдела защиты информации, ОАО "СО ЕЭС", модератор конференции ""Инвестиции в технологии: маркетинг и реальность"

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