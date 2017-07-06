Лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" приговорили к двум годам колонии

06.07.2017







Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима, передает ТАСС.

Таким образом, он признан виновным в незаконном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ).

С учетом времени под арестом Аникееву предстоит провести в колонии один год и четыре месяца, сообщает РИА Новости. Через четыре месяца он сможет просить об условно-досрочном освобождении.

Прокуратура требовала для Аникеева 2,5 года колонии. Агентство отмечает, что это наказание считается мягким с учетом вменяемых обвинений. На сокращение срока повлияло признание вины подсудимым. Информация о деталях процесса отсутствует, поскольку он был закрытым из-за режима секретности.

В феврале 2017 года сообщалось, что Аникеев признался, что действовал в составе хакерской группы "Шалтай-Болтай" под псевдонимом Льюис, напоминает Лента.ру. Адвокат отмечал, что в деле нет ни громких имен, ни гостайн. Позднее стало известно, что дело лидера хакерской группы выделено в отдельное производство.

Группировка "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", действовала в течение нескольких лет. Она специализировалась на перехвате переписок и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ. Полученные данные затем продавались через интернет. По данному делу были арестованы Аникеев (российский журналист, несколько лет проживший на Украине) и еще два человека.

Сам Аникеев отрицает контакты со спецслужбами и политический характер деятельности "Шалтая-Болтая".

Журдом



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