Операторам придется делиться с банками данными SIM-карт клиентов

06.07.2017







Информация о принадлежности сим-карт и истории действий с ними станет доступна банкам. Создание базы для обмена этой информацией вышло на стадию практической реализации. Об инициативе сообщает РБК.

10 июля Национальный совет финансового рынка проведет встречу с Минкомсвязи и сотовыми операторами по обсуждению соответствующего законопроекта. В случае его принятия банки будут иметь доступ к информации о владельцах сим-карт.

Предполагается, что сотовые операторы будут предоставлять по запросу банков информацию о принадлежности сим-карты тому или иному человеку (путем сопоставления ФИО, номера удостоверяющего документа и номера телефона), а также раскрывать банкам историю действий с сим-картами: выдачи дубликата, замены, приостановки обслуживания, смены оператора и т.д.

Регулятором банковского рынка выступит Центробанк. "Детали возможной реализации указанного сервиса сейчас прорабатываются совместно с Минкомсвязи. Цель — обеспечение безопасности средств клиентов кредитных организаций", — сообщили в ЦБ.

Сейчас единой базы по обмену указанными данными между сотовыми операторами и банками не существует. По словам банкиров, некоторые банки получают такие данные в рамках прямых договоренностей с отдельными операторами. В частности, такие данные запрашивают Сбербанк, Альфа-банк.

Мнения банков и операторов мобильной связи о целесообразности создания единого сервера расходятся. Если банкиры единогласно выступают за реализацию этой инициативы, поскольку это будет способствовать снижению уровня рисков мошенничества при использовании сотовых данных клиентов, то операторы относятся к ней пока настороженно.

Sostav.ru

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