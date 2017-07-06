Эксперты: Число вредоносного ПО снизилось, но оно стало более сложным

06.07.2017







За последний год количество вредоносных программ снизилось на 14% по сравнению с 2015 годом, однако они стали более сложными. В 2016 году было выявлено 127,5 млн вредоносов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 144 млн. Такие данные приводит независимая лаборатория AV-Test в своем отчете по информационной безопасности за 2016/17 год.

Согласно докладу, общее количество вредоносных программ остается огромным и в настоящее время превышает 640 млн. ОС Windows по-прежнему является самой атакуемой операционной системой. В 2016 году 69,96% вредоносного ПО было ориентировано на Windows, а в первом квартале 2017 года - 77,22%.

Возросло число атак и на платформу macOS. По сравнению с показателем 2015 года число вредоносных программ для macOS увеличилось на 370%, большинство из них составляли трояны. Если в 2015 году существовало 819 различных угроз, предназначенных для macOS, то уже в 2016 году их количество выросло до 3033 образцов.

Если рассматривать динамику распространения угроз для Android, то и здесь наблюдается рост числа вредоносов для данной мобильной платформы. Только в июне эксперты обнаружили почти 650 тыс. вредоносных программ для Android - самый высокий показатель с момента релиза операционной системы.

Также отмечается, что нет оснований считать 2016 год "годом шифровальщиков". Согласно статистике распространения угроз, доля вымогательского ПО составила всего порядка 1%. Тем не менее, в правильности данной оценки можно усомниться учитывая масштаб ущерба, нанесенного программами-шифровальщиками. В вымогательских атаках применяется "высокотехнологичное ПО", нацеленное прежде всего на бизнес-среды. Например, электронные письма, зараженные шифровальщиками отправляются исключительно в будние дни, отмечают эксперты.

Securitylab

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