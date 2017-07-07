Суд принял к рассмотрению иск Twitter против правительства США

07.07.2017







Суд в США принял к рассмотрению иск Twitter против американского правительства, передает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters. В этом иске компания добивается права на прозрачность отчетности, касающейся числа запросов на раскрытие персональной информации своих пользователей со стороны властей.

Сейчас Twitter может указывать лишь приблизительное число таких запросов в виде "от 0 до 499" или "от 500 до 999". По мнению юристов компании, такая приблизительность в отчетах нарушает права предпринимателей. Представители Минюста США требовали отклонить иск, указывая при этом, что точное число запросов является секретной информацией, которой могут воспользоваться враги государства.

Судья в своем постановлении отметила, что правительство не смогло продемонстрировать "ясной и непосредственной угрозы", которая бы оправдывала подобные ограничения.

Лениздат

Добавить комментарий