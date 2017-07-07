Работающие на иностранное правительство хакеры взломали по крайней мере десяток американских электростанций

07.07.2017







Об этом в четверг, 6 июля, заявило издание Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц США.

По мнению американских властей, вражеские государства могут быть заинтересованы в отключении электроснабжения на территории США. В связи с этим, на прошлой неделе компаниям электроэнергетического сектора были разосланы соответствующие уведомления.

Опасения властей небезосновательны. Как сообщает Bloomberg, недавно хакерам удалось проникнуть в сети одного из производителей АСУ ТП для предприятий электроэнергетического сектора (название компании не уточняется). По словам троих источников, близких к расследованию атак, главным подозреваемым в их осуществлении является Россия. В частности в числе жертв хакеров значится электростанция Wolf Creek в Канзасе, принадлежащая компаниям Westar Energy, Great Plains Energy и Kansas Electric Power Cooperative.

Тот факт, что к атакам может быть причастна Россия, вызывает большие опасения у властей. По их словам РФ уже доказала свою способность выводить из строя некоторое оборудование электростанций, когда атаковала электроэнергетические компании Украины. Напомним , ранее русские хакеры также обвинялись в атаках на электростанции в Прибалтике. Вероятно, сейчас они тестируют мощные инструменты для выведения из строя сетей энергоснабжения, полагают эксперты.

Securitylab

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