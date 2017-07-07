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    Работающие на иностранное правительство хакеры взломали по крайней мере десяток американских электростанций

Работающие на иностранное правительство хакеры взломали по крайней мере десяток американских электростанций


07.07.2017

Работающие на иностранное правительство хакеры взломали по крайней мере десяток американских электростанций

Об этом в четверг, 6 июля, заявило издание Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц США.

 По мнению американских властей, вражеские государства могут быть заинтересованы в отключении электроснабжения на территории США. В связи с этим, на прошлой неделе компаниям электроэнергетического сектора были разосланы соответствующие уведомления.

 Опасения властей небезосновательны. Как сообщает Bloomberg, недавно хакерам удалось проникнуть в сети одного из производителей АСУ ТП для предприятий электроэнергетического сектора (название компании не уточняется). По словам троих источников, близких к расследованию атак, главным подозреваемым в их осуществлении является Россия. В частности в числе жертв хакеров значится электростанция Wolf Creek в Канзасе, принадлежащая компаниям Westar Energy, Great Plains Energy и Kansas Electric Power Cooperative.

 Тот факт, что к атакам может быть причастна Россия, вызывает большие опасения у властей. По их словам РФ уже доказала свою способность выводить из строя некоторое оборудование электростанций, когда атаковала электроэнергетические компании Украины. Напомним , ранее русские хакеры также обвинялись в атаках на электростанции в Прибалтике. Вероятно, сейчас они тестируют мощные инструменты для выведения из строя сетей энергоснабжения, полагают эксперты.

 

Securitylab

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