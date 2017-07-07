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    Госдума ввела в I чтении штрафы за нарушение закона о мессенджерах

Госдума ввела в I чтении штрафы за нарушение закона о мессенджерах


07.07.2017

Госдума ввела в I чтении штрафы за нарушение закона о мессенджерах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов до одного миллиона рублей за несоблюдение организаторами сервисов по обмену мгновенными сообщениями (мессенджеров) обязанностей, возложенных на них, передает РИА Новости.

14 июля Госдума приняла в первом чтении базовый законопроект о регулировании мессенджеров в РФ, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к мессенджеру по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти на основании вступившего в законную силу решения суда.

В пятницу был принят сопутствующий законопроект, который устанавливает штрафы за неисполнения мессенджерами требований, предусмотренных в базовом законопроекте. Штраф для граждан будет составлять от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Журдом

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