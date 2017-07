Профессиональное аудио-видео – многообразие сфер применения и решений на Integrated Systems Russia 2017.

07.07.2017







Цифровая трансформация, которая происходит во всех областях современного общества, требует знаний и постоянного развития технологий. От малого бизнеса до ведущих международных корпораций, от оборонно-промышленного комплекса до социально-значимых учреждений – сфера применения инноваций невероятно широка. Сбор, обработка, хранение, передача и отображение данных, в том числе и "больших" данных, оперативный мониторинг и видеоконференцсвязь для любого рода гражданских и военных объектов, аудиовизуальные и информационно-коммуникационные решения для коммерческой недвижимости, ритейла, медицины, образования, социальной сферы, транспортных узлов, индустрии гостеприимства, HoReCa, музеев, театров, выставок, кинотеатров, концертных площадок и шоу, спортивных объектов – таков не полный круг применения современных digital технологий. Где заказчику или специалисту узнать обо всех новинках отрасли и получить консультации ведущих российских интеграторов и мировых производителей оборудования?

В России и странах СНГ ведущим событием в индустрии профессионального аудиовизуального оборудования, решений для ИТ инфраструктуры и системной интеграции вот уже 11 лет является международная выставка Integrated Systems Russia. Она стала совместным проектом российской выставочной компании "Мидэкспо" и европейской Integrated Systems Events и проводится при поддержке Российской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Москвы, а также международных профессиональных ассоциаций Infocomm International, Cedia, OVAB и других.

В этом году ISR 2017 проводится с 31 октября по 2 ноября в центральном московском выставочном комплексе "Экспоцентр". К началу лета свое участие в экспозиции уже подтвердили Analog Way, AV Stumpfl, Barco, Bose, Canon, Crestron, CTC CAPITAL, CVGAudio, Dicolor, Escort Group, Extron Electronics, Harmаn, Hi-Tech Media, Kramer Electronics, LG Electronics, Liantronics Co., Lightking Tech Group Co., Loewe, MixArt Distribution, NovaStar Tech Co., Onelan, Oppo Digital, Panasonic, RGBlink, Shure, SINTEZ audio, Sonance, TAIDEN Industrial, Televic Conference, Unilumin Group Co., WEY Technology, Брюллов Консалтинг и другие.

Выставка позволяет не только оценить ноу-хау иностранных и российских разработчиков и пообщаться с лидерами отрасли, но и посетить широкий круг деловых мероприятий, освещающих применение ProAV и ИТ технологий на различных вертикальных рынках. В этом году организаторы приглашают посетить помимо традиционных конференций сразу несколько новых мероприятий.

Впервые в программе ISR для специалистов аудиосообщества заявлен Аудиофорум, посвящённый профессиональным аудиотехнологиям и решениям для инсталляций крупного масштаба, акустическому проектированию и звукоизоляции помещений, уникальным решениям для театров, концертных залов, спортивных и бизнес-центров, транспортных объектов, ТРЦ и магазинов, ресторанов, гостиниц и прочих культурно-развлекательных объектов.

Аудиофорум включит в себя не только деловую часть. В специальной экспозиции производителей и дистрибьюторов профессионального аудиооборудования свои технологии представят Allen&Heath, Arthur Holm, Atlona, Audio-Technica, B-Tech, Biamp, Bose, Clockaudio, CVG Audio, Denon, Escort Group, Hi-Tech Media, K-Array, L-Acoustics, Loewe, Meyer Sound, MixArt Distribution, Oppo Digital, Shure, Sintez Audio, Sonance.

Для удобства заказчиков организаторы проведут специальные туры по экспозиции "Профессиональное Аудио" для плодотворного знакомства посетителей с производителями и дистрибьюторами современного оборудования.

Конференция "Театр XXI века. Инновационные технологии для театров и концертных залов" будет интересна, в первую очередь, руководителям и представителям театров, концертных залов и других объектов культуры, которые отвечают за техническое обеспечение, безопасность и постановочную часть, а также региональной администрации, общественным организациям, и, конечно, специалистам. Круг заявленных вопросов широк. Обсудят решения для визуализации в театрах, например, видеоконтент или мультимедийные декорации как часть художественного оформления спектаклей, звуковое и световое оборудование, системы акустики и светодизайна в современном театре. Что важно, кейсами успешной интеграции аудиовизуальных решений поделятся представители известных российских театральных площадок, они же поучаствуют в дискуссии на тему "Как эффективно сотрудничать с инсталлятором/поставщиком новых технологий?". Бонус к теоретической части – специальный тур по выставке, а также выездная экскурсия в один из ведущих московских театров, где можно будет познакомиться с современными сценическими, светотехническими и звуковыми технологиями.

Еще одна новинка программы – конференция "Оснащение отелей" приглашает к дискуссии представителей российских отелей и гостиничных сетей, а также производителей, дистрибьюторов и дилеров оборудования, системных интеграторов, ИТ специалистов и международных экспертов. Эксперты поделятся мировым и российским опытом оснащения гостиниц системами автоматизации зданий и номеров ("умный дом для отелей), разберут практические кейсы интеграции решений Digital Signage, современных ИТ сервисов и облачных технологий, представят лучшие из существующих вариантов оборудования, расскажут о том, как возвращать инвестиции в отель с помощью инновационных технологий, при этом значительно выигрывая в вопросах безопасности и дизайна.

Культурно-досуговые учреждения - это огромный пласт, где сегодня невозможно обходиться без современных аудиовизуальных технологий. Конференция "Инновационные технологии для музейных и выставочных пространств", которая уже в третий раз соберет на площадке ISR руководителей и технических специалистов музеев, и выставочных центров России, представителей профильных комитетов и ведомств, а также специалистов в области современных технологий (производителей, дистрибьюторов и интеграторов), в этом году рассмотрит два отдельных блока вопросов. Первый будет посвящен мультимедиа и мобильным технологиям в современном музее, второй – вопросам безопасности и энергоэффективности в обеспечении музейной деятельности. Примечательно, что в конференции ежегодно принимают участие ведущие музейные пространства Москвы и Санкт-Петербурга, охотно делясь своим уже обширным опытом по внедрению современных технологий.

Для представителей музейного дела также приготовлена практическая часть лектория – специальный тур по действующей инсталляции "Умный музей", а также выездная экскурсия в один из ведущих московских музеев, именованная "Практическое внедрение инновационных технологий в музейное пространство".

В новом сезоне гостей и участников Integrated Systems Russia вновь ожидает российская версия европейского Digital Signage Summit, которая проводится на площадке выставки с 2010 года силами Integrated Systems Events, "Мидэкспо" и Invidis consulting в сотрудничестве с OVAB Europe. Digital Signage Summit Russia включает в себя экспозицию Digital Signage Area, где будут представлены технологии и готовые решения Digital Signage для различных рынков, специальные технологические туры для заказчиков по экспозиции и инсталляциям "Умный город", а также конференцию "Digital out-of-home и Digital Signage в ритейле". Это ключевое событие в индустрии Digital Signage и Dooh в России, собирающее вместе специалистов, Digital агентства, операторов наружной рекламы, владельцев и операторов медиафасадов, производителей LED экранов, а также заказчиков - девелоперов и управляющих ТРЦ, представителей розничных сетей и сетевых магазинов, ресторанов/кафе, гостиниц и многих других. Конференция даст возможность поделиться опытом использования технологий в розничных сетях, а также обсудить тенденции развития рынка в России.

На выставке будут подведены итоги восьмой национальной премии в области интеграции аудио-видео решений и автоматизации зданий ProIntegration Awards. Системные интеграторы и инсталляторы из России и стран СНГ представляют здесь свои лучшие комплексные авторские решения и проекты по оснащению коммерческой и жилой недвижимости современными аудиовизуальными технологиями и системами автоматизации. www.prointegration.ru

