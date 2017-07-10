В "Лаборатории Касперского" предупредили о продолжении волн кибервымогателей

10.07.2017







Интернет-вымогательство в 2017 году может стать печальным трендом, и стоит ожидать новых кибератак, заявил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов.

"Поскольку эта история только начинается, то можно сказать, что это первые попытки, своего рода тестирование", — отметил специалист.

Он напомнил, что Евгений Касперский неоднократно указывал на то, что вымогательство в интернете может стать "печальным трендом".

Суворов отметил, что в настоящее время компании зависимы от IT-технологий, и киберпреступники стали реже похищать данные с банковских карточек и корреспондентских счетов банков. Им достаточно блокировать работу предприятия и потребовать вознаграждение.

"Информационные технологии и все, что касается вычислительных систем, является очень дорогим активом любой компании. Уже не так важно похитить информацию со счетов карточек пользователей или даже с корреспондентских счетов банков. А достаточно попытаться остановить на минуту работу предприятия, которое зависит от IT, и попросить за это денег. Это вымогательство со знанием того, сколько это может стоить компании", — подчеркнул эксперт.

В текущем году вирусы-вымогатели WannaCry и Petya поразили IT-системы нескольких десятков организаций по всему миру. Наибольший ущерб понесли украинские компании.

Журдом

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