 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    В "Лаборатории Касперского" предупредили о продолжении волн кибервымогателей

В "Лаборатории Касперского" предупредили о продолжении волн кибервымогателей


10.07.2017

В "Лаборатории Касперского" предупредили о продолжении волн кибервымогателей

Интернет-вымогательство в 2017 году может стать печальным трендом, и стоит ожидать новых кибератак, заявил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов.

"Поскольку эта история только начинается, то можно сказать, что это первые попытки, своего рода тестирование", — отметил специалист.

Он напомнил, что Евгений Касперский неоднократно указывал на то, что вымогательство в интернете может стать "печальным трендом".

Суворов отметил, что в настоящее время компании зависимы от IT-технологий, и киберпреступники стали реже похищать данные с банковских карточек и корреспондентских счетов банков. Им достаточно блокировать работу предприятия и потребовать вознаграждение.

"Информационные технологии и все, что касается вычислительных систем, является очень дорогим активом любой компании. Уже не так важно похитить информацию со счетов карточек пользователей или даже с корреспондентских счетов банков. А достаточно попытаться остановить на минуту работу предприятия, которое зависит от IT, и попросить за это денег. Это вымогательство со знанием того, сколько это может стоить компании", — подчеркнул эксперт.

В текущем году вирусы-вымогатели WannaCry и Petya поразили IT-системы нескольких десятков организаций по всему миру. Наибольший ущерб понесли украинские компании.

Журдом

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.