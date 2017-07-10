Представлен метод дешифровки спутниковых коммуникаций в реальном времени

10.07.2017







Ученые из Национального университета оборонных технологий Китая разработали новый метод атаки, позволяющий третьим сторонам практически мгновенно получить доступ к зашифрованным переговорам по спутниковым телефонам в реальном времени.

Разработанный специалистами метод направлен против стандарта шифрования спутниковой связи GMR-2 (последняя версия стандарта подвижной спутниковой связи GMR-1, GEO-Mobile Radio Interface), используемого операторами спутниковой связи.

Несколько лет назад команда специалистов из Рурского университета в Бохуме (Германия) заявила об успешном взломе стандарта шифрования GMR-2. В то время как исследование немецких ученых вызвало немалый интерес, на практике атака оказалась сложноосуществимой, поскольку для извлечения ключа шифрования требовалось немало времени.

В свою очередь, метод атаки на GMR-2, представленный китайскими учеными, позволяет получить ключ шифрования за доли секунды. По словам исследователей, их атака значительно отличается от описанной немецкими специалистами. Вместо попыток осуществить атаку на основе открытых текстов (plaintext attack), китайская команда провела реверс-инжиниринг процесса шифрования и разработала систему, позволяющую определить ключ шифрования, используемый спутниковым телефоном для шифрования данных, просто проанализировав уже закодированные данные, отправленные с устройства. С подробностями атаки можно ознакомиться в докладе ученых.

Securitylab

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