На чем делать бизнес. All-over-IP 2017 задаёт тренды

11.07.2017 11.07.2017 Биометрия, цифровая трансформация, Интернет вещей, нейросети, аппаратное ускорение, Beyond Security, управление идентификацией, кибербезопасность, Embedded Vision, интегрированные системы безопасности – форум All-over-IP 2017 заявляет целый спектр новых горячих трендов, которые формируют основу выступлений, нетворкинга и демонстраций на стендах. Используйте инновационный контекст. Учите партнеров зарабатывать на передовых технологиях. Разъясняйте клиентам возможности современных решений. Бронируйте стенд, семинар, спонсорство. Обращайтесь к Ирине Суриной: +74956470442, surina@groteck.ru. Биометрия Все больше организаций проявляют практический интерес к биометрии. Например, в ритейле выделяются задачи, связанные с учетом рабочего времени (УРВ). Применение биометрии исключает возможность таких злоупотреблений, как "отметить карточку коллеги" на считывателе. Для банков установка биометрии – это дополнительная уверенность, что доступ получит правильный пользователь. В России создается Национальная биометрическая платформа для удаленной идентификации клиентов банков. Она не только повысит скорость и удобство финансовых операций, но и снизит риски мошенничества в кредитно-финансовой сфере. Цифровая трансформация бизнеса Под цифровой трансформацией подразумевается использование современных технологий для кардинального повышения производительности и ценности предприятий. Аналитика, мобильность, социальные медиа, умные устройства, облачные сервисы помогают совершенствовать возможности традиционных технологий (например, ERP) и изменять взаимоотношения с клиентами, внутренние процессы и торговые предложения. Цифровой трансформации подвергаются клиентский опыт, операционные процессы и бизнес-модели. Интернет вещей Интернет вещей (IoT) объединяет Интернет, мобильные устройства, бытовую технику, носимую электронику, подключенные автомобили и умные дома, заводские станки и системы сбора данных. Подключение систем автоматизации зданий к IoT привяжет сетевую инфраструктуру к реальным объектам, создаст локальные вычислительные кластеры, в которых получится придать обычным системам здания новые функции. Например, охранные системы станут взаимодействовать с системами инженерии здания, разделяя между собой информацию с датчиков; системы Big Data будут выявлять нестандартное поведение людей на основе информации об их смартфонах и поднимать тревогу. Нейросети Нейросети существенно расширяют возможности видеонаблюдения в целом и видеоанализа в частности. Производители только встали на путь освоения новой технологии и ищут возможности заработать. Возникает два основных пути развития бизнеса и максимизации прибыли. 1. Путь Race to the Bottom: увеличение прибыли за счет эффекта масштаба, сокращение издержек. То есть строить бизнес на уже популярных и доступных IP-технологиях. 2. Другой путь: использовать новые технологии и развивать их возможности; то есть зарабатывать на дорогих технологиях (High-End), осваивая в том числе и сложный процесс продаж. Аппаратное ускорение Чтобы вывести нейросети на иной качественный уровень, в сферу глубинного обучения и искусственного интеллекта, производительности процессоров не хватает. Что дает аппаратное ускорение? Нагружающая процессор задача декодирования видео вынесена в выделенную графическую систему (GPU) внутри процессора, так что основной процессор остается свободным для других задач. GPU оптимизирована для обработки компьютерной графики и видео, что значительно повышает ее скорость. Аппаратное ускорение увеличивает производительность в средних и крупных проектах видеонаблюдения и уменьшает затраты на оборудование. Возрастает вычислительная мощность записывающих серверов, их количество сокращается. При аппаратном ускорении обнаружения движения можно использовать вдвое больше камер на одном сервере с той же нагрузкой на процессор или то же число камер со снижением нагрузки на процессор до 90%. Beyond Security Через пару лет доходы от использования видеонаблюдения за рамками безопасности (Beyond Security) могут превысить доходы от эксплуатации этих систем по прямому назначению. Вендорам придется выходить за пределы охранных задач и вести за собой клиентов. Клиент получает возможность перевести ТСБ из статьи расходов в инвестиции с доходом. Задача производителя – вдохновлять, обучать, объяснять, на какие замечательные вещи способно современное видеонаблюдение. В том числе приносить прибыль. Управление идентификацией Рынок систем управления идентификацией (Identity and Access Management, IAM/IDM) является перспективным для поставщиков технологий. Российский рынок IAM растет. Здесь невысокая конкуренция и имеются решения на любой вкус: дорогие/дешевые, импортные/отечественные, простые/сложные, открытые/закрытые. Отечественные компании выходят со своими решениями. Заметны и международные игроки, особенно в нише решений для крупных предприятий. Просматриваются два аспекта важности направления IAM для бизнеса. Первый – безопасность. Все права доступа выдаются по согласованию, учитываются в единой базе, что позволяет легко делать аудиты и управлять правами; исключается человеческий фактор при назначении прав. Второй – снижение операционных издержек. С одной стороны, технологии IAM являются неотъемлемой частью любой ИТ-архитектуры организации, с другой – могут активно применяться при предоставлении услуг. Кибербезопасность По иронии именно технические средства охраны, которые призваны обеспечивать безопасность людей и имущества, в общем наименее защищены от киберударов среди всех элементов здания или объекта. Довольно часто мы читаем в новостях, как извне нарушается нормальная работа видеокамер и видеорегистраторов. Опасения клиентов: данные устройства обеспечивают лазейку злоумышленникам к интегрированной системе управления зданием, ИТ-сетям и другому оборудованию. Таким образом, охранные системы сформируют один из крупнейших сегментов применения средств кибербезопасности внутри умного здания. Embedded Vision В сфере машинного зрения под встроенным (Embedded) компьютером мы понимаем одноплатный компьютер, встраиваемый в систему для выполнения определенных функций или общего управления. На нем есть или стандартные входы для подключения камер USB, GigE, или разъемы шлейфов для непосредственного присоединения камер. Встроенные системы машинного зрения позволяют создавать устройства с нужными свойствами проще и дешевле за счет подбора компонентов, не являющихся избыточными по характеристикам и, соответственно, цене. Стоимость встроенных систем уменьшается, выигрывает заказчик. Интеграторы не очень любят создавать дешевые системы (маржа меньше), но зато их можно продать больше. Зарабатывать нужно всегда, особенно на самых передовых разработках, снимая сливки. Интегрированные системы безопасности Интеграция открывает новые сценарии использования систем и новый пользовательский опыт. Для производителей есть два пути: 1) делать готовые системы – нельзя сказать, что это дешевле, но они проще. Нужно просто установить, включить – и все работает; 2) делать отдельные, но открытые системы, которые могут интегрироваться с другими системами; на этой базе создаются интегрированные решения. Для интеграторов аналогично: 1) устанавливать готовые системы (например, инсталлируют системы "видеокамера + видеорегистратор"), и сразу все работает, поддержка таких систем минимальна; 2) создавать интегрированные решения – это сложнее, нужны более компетентные сотрудники, системы дороже и процесс продажи более сложный. Но можно больше зарабатывать на каждой системе за счет большего интеллектуального вклада. То же самое для заказчиков: 1) есть простые, относительно дешевые, готовые системы, которые требуют меньше поддержки, проще в использовании; 2) а есть интегрированные системы – они дороже, сложнее в плане внедрения, требуют обучения сотрудников и серьезной поддержки, но дают совершенно другой эффект: новый пользовательский опыт, решение задач, которые не способны решить готовые системы. Используйте инновационный контекст. Учите партнеров зарабатывать на передовых технологиях. Разъясняйте клиентам возможности современных решений. Бронируйте стенд, семинар, спонсорство. Обращайтесь к Ирине Суриной: +74956470442, surina@groteck.ru. 10-й форум All-over-IP 2017 Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft. 22, 23 и 24 ноября 2017

Москва, КВЦ "Сокольники"

