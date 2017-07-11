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    В США русский хакер осужден на 9 лет тюрьмы

В США русский хакер осужден на 9 лет тюрьмы


11.07.2017

В США русский хакер осужден на 9 лет тюрьмы

Суд в США вынес приговор выходцу из России Александру Твердохлебову, организатору сложной схемы хищения персональной и финансовой информации пользователей с последующей ее продажей на подпольных интернет-форумах. Суд приговорил обвиняемого к 110 месяцам лишения свободы, назвав при этом "талантливым молодым человеком", сообщает The Washington Post.

 Согласно материалам суда, в 2007 году Твердохлебов эмигрировал из России в США, где получил американское гражданство. По меньшей мере с 2008 года он являлся активным участником ряда русскоязычных подпольных форумов и организовал прибыльный бизнес совместно с другими киберпреступниками, с которыми обменивался вредоносными инструментами и похищенными данными.

 На форумах обвиняемый также предлагал различные противозаконные сервисы, в том числе услуги по отмыванию денег. Кроме того, он управлял несколькими ботнетами. По информации следствия, с 2008 года по 2013 год Твердохлебов заразил вредоносным ПО 500 тыс. компьютеров, а также похитил данные по меньшей мере 40 тыс. кредитных карт.

 Американская полиция арестовала Твердохлебова в феврале нынешнего года. В марте он признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Мужчина передал в пользу государства свои биткойн-фонды, оцененные примерно в $4,5 млн. Также у него нашли $272 тыс. наличными в различных депозитных ячейках.

 

Securitylab

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