Новая версия Neutrino атакует платежные терминалы в РФ

11.07.2017







Эксперты "Лаборатории Касперского" предупредили об активном распространении в России модифицированной версии вредоносного ПО Neutrino, предназначенной для атак на POS-терминалы и кражи данных банковских карт.

По статистике компании, 25% зафиксированных попыток проникновения в корпоративные системы пришлось на долю России. Также объектами атак стали Алжир, Казахстан, Украина и Египет. При этом 10% попыток заражения приходится на предприятия малого бизнеса.

Как пояснили аналитики "ЛК", модификация Neutrino для POS-терминалов - нетипичная версия вредоноса, который уже неоднократно менял свои функции и методы распространения. После попадания в систему POS-терминала новый вариант не сразу начинает свою деятельность и приступает к сбору информации, а некоторое время выжидает, пытаясь таким образом обойти защитные технологии.

Securitylab

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