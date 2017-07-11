НАТО поможет Украине защититься от кибератак

11.07.2017







НАТО предоставит Украине технические средства, которые позволят защитить институты власти страны от хакерских атак, и выяснить, кто стоит за недавними нападениями. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве, состоявшегося в понедельник, 10 июля.

По словам Столтенберга, кибербезопасность - одна из сфер, которой в сотрудничестве с Украиной уделяется все большее внимание. Сейчас организация находится в процессе предоставления Украине нового оборудования для ряда ключевых правительственных институтов, которое позволит выяснить, кто стоит за теми или иными кибератаками, так как "реагирование на них имеет чрезвычайно важное значение", отметил генсек.

Напомним, 27 июня правительственные ведомства, банки и многие компании Украины подверглись масштабной кибератаке с использованием вымогательского ПО NotPetya (Petya.A). Аналогичные кибератаки, но в меньших масштабах, в тот же день были зафиксированы и в других странах. В начале июля глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о пресечении второй волны атак NotPetya и изъятии серверов "со следами киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации". Ранее Служба безопасности Украины заявила о том, что к атакам NotPetya причастны предположительно связанные со спецслужбами РФ кибергруппировки, в декабре 2016 года атаковавшие финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины.

Securitylab

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