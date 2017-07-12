Администрация Дональда Трампа ограничила использование софта "Лаборатории Касперского" госорганами

12.07.2017







Администрация президента США Дональда Трампа вычеркнула "Лабораторию Касперского" сразу из двух списков поставщиков программного обеспечения для госорганов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Администрации общих служб (GSA).

Решение было принято исходя из опасения, что "Лаборатория Касперского" может сотрудничать с российскими силовиками более темно, чем представлялось ранее. Пресс-секретарь GSA заявил, что решение было принято "после анализа и тщательного расследования" ситуации вокруг "Лаборатории Касперского" в целях "обеспечения целостности и безопасности правительства США, систем и сетей".

При этом государственные органы смогут по-прежнему приобретать ПО от "Лаборатории Касперского", но уже вне контрактных процедур GSA.

Ранее о возможном запрете ПО "Лаборатории Касперского" на Западе сообщалось 10 июля. Решение об исключении "Лаборатории" из списков партнеров должно было быть принято в ближайшие дни, пишет RNS.

Решение об ограничениях на софт "Лаборатории Касперского" было принято после выхода материала Bloomberg о секретном проекте компании совместно с ФСБ. Как утверждает агентство, компания создала софт, защищающий от DDoS-атак и передавала спецслужбе данные хакеров.

ПО "Лаборатории Касперского" в США используется множеством федеральных госстрсуктур, включая Федеральное бюро тюрем США и Пентагона.

Ранее издание The Hill со ссылкой на сообщение в Twitter репортера Reuters Дастина Вольца сообщило, что Сенат США в своем законопроекте бюджетного правила Минобороны предложил запретить использовать продукты "Лаборатории Касперского" в военных целях из-за опасений, что компания может быть подвержена влиянию российского правительства.

"Лаборатория Касперского" опровергла наличие политических связей с любыми государствами мира, а основатель компании Евгений Касперский в свою очередь заявил о готовности предоставить программный код продуктов компании.

Журдом

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