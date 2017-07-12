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    Роскомнадзор отчитался о блокировке интернет-объявлений о продаже животных из Красной книги

Роскомнадзор отчитался о блокировке интернет-объявлений о продаже животных из Красной книги


12.07.2017

Роскомнадзор добился ограничения доступа к страницам сайтов с информацией о продаже редких животных, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

 "На основании решения Калининского районного суда г. Тюмени в Единый реестр запрещенной информации внесены 19 страниц интернет-сайтов с объявлениями о продаже редких видов животных, занесенных в Красную книгу РФ (леопард, тигр, пума, ягуар, каракал, оцелот)", — говорится в сообщении.

 Как напомнили в Роскомнадзоре, по закону "О животном мире" редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные заносятся в Красную книгу. В связи с этим недопустимы любые действия, которые могут привести к сокращению численности таких животных.

 К настоящему моменту администрация сайтов ограничила доступ к противоправной информации. Страницы сайтов исключены из Единого реестра запрещенной информации.

Лениздат

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