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    СМИ сообщили о сотрудничестве "Лаборатории Касперского" с ФСБ

СМИ сообщили о сотрудничестве "Лаборатории Касперского" с ФСБ


12.07.2017

СМИ сообщили о сотрудничестве "Лаборатории Касперского" с ФСБ

Компания "Лаборатория Касперского" занималась по заказу ФСБ разработкой системы защиты от DDoS-атак, способную отслеживать местоположение хакеров, передает "Медуза" со ссылкой на издание Bloomberg Businessweek.

 Ссылаясь на переписку сотрудников компании, в том числе ее руководителя Евгения Касперского, издание утверждает, что "Лаборатория Касперского" не просто создала для ФСБ систему отражения кибератак, но и помогала отслеживать, где находятся хакеры, а сотрудники компании участвовали в рейдах против взломщиков. По данным Bloomberg Businessweek, проект возглавлял Игорь Чекунов, который раньше служил в КГБ.

 В "Лаборатории Касперского" информацию издания опровергли. В официальном заявлении компания утверждает, что сотрудничает с ФСБ, но никогда не разрабатывала по ее заказу систему защиты от DDoS-атак с расширенными возможностями. В то же время в "Лаборатории" не отрицают, что сотрудники могли участвовать в рейдах для поиска доказательств на компьютерах подозреваемых.

 Чекунова же, отметили в компании, нельзя называть бывшим сотрудником КГБ, поскольку его связь с советским ведомством ограничивается службой на границе по призыву.

Лениздат

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