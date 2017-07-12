 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    СБУ с начала года завела 34 уголовных дела на администраторов групп в российских соцсетях

СБУ с начала года завела 34 уголовных дела на администраторов групп в российских соцсетях


12.07.2017

СБУ с начала года завела 34 уголовных дела на администраторов групп в российских соцсетях

Служба безопасности Украины с начала 2017 года возбудила 34 уголовных дела в отношении администраторов сообществ в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

 Как пояснили в СБУ, администраторы сообществ "распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, проведению массовых беспорядков и другим противоправным действиям". О подозрениях сообщили 27 лицам.

 В СБУ также сообщили, что в конце 2014 года у украинца, который был на заработках в России, украли паспорт и зарегистрировали на него около десяти сайтов. Их и использовали для дестабилизации ситуации на Украине, поэтому они были заблокированы.

 Напомним, 16 мая президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Это тдокумент запрещает украинским интернет-провайдерам предоставлять доступ к этим ресурсам.

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.