СБУ с начала года завела 34 уголовных дела на администраторов групп в российских соцсетях

12.07.2017







Служба безопасности Украины с начала 2017 года возбудила 34 уголовных дела в отношении администраторов сообществ в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в СБУ, администраторы сообществ "распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, проведению массовых беспорядков и другим противоправным действиям". О подозрениях сообщили 27 лицам.

В СБУ также сообщили, что в конце 2014 года у украинца, который был на заработках в России, украли паспорт и зарегистрировали на него около десяти сайтов. Их и использовали для дестабилизации ситуации на Украине, поэтому они были заблокированы.

Напомним, 16 мая президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Это тдокумент запрещает украинским интернет-провайдерам предоставлять доступ к этим ресурсам.

Лениздат

Добавить комментарий