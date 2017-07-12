Adwind атакует предприятия аэрокосмической промышленности

12.07.2017







Исследователи компании Trend Micro рассказали о новой спам-кампании по распространению кроссплатформенного вредоносного ПО Adwind. Программа представляет собой написанный на Java троян для удаленного доступа (RAT). Вредонос находится в разработке с 2013 года и недавно снова напомнил о себе. На этот раз Adwind атакует предприятия аэрокосмической отрасли преимущественно в Швейцарии, Австрии, Украине и США.

Другие названия трояна - AlienSpy, Frutas, Unrecom, Sockrat, JSocket и jRa вt. Adwind атакует устройства, работающие под управлением Windows, Mac, дистрибутивов Linux и мобильной ОС Android. Вредонос способен похищать учетные данные, записывать нажатия клавиш на клавиатуре, делать скриншоты, а также собирать данные. Кроме того, троян способен сделать зараженную систему частью ботнета для осуществления DDoS-атак.

Исследователи Trend Micro зафиксировали всплеск числа атак с использованием Adwind в июне текущего года – 117 649 заражений (на 107% больше, чем в мае). В частности были зафиксированы две отдельные кампании – 7 и 14 июня.

Securitylab

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