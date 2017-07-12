 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Adwind атакует предприятия аэрокосмической промышленности

Adwind атакует предприятия аэрокосмической промышленности


12.07.2017

Adwind атакует предприятия аэрокосмической промышленности

Исследователи компании Trend Micro рассказали о новой спам-кампании по распространению кроссплатформенного вредоносного ПО Adwind. Программа представляет собой написанный на Java троян для удаленного доступа (RAT). Вредонос находится в разработке с 2013 года и недавно снова напомнил о себе. На этот раз Adwind атакует предприятия аэрокосмической отрасли преимущественно в Швейцарии, Австрии, Украине и США.

 Другие названия трояна - AlienSpy, Frutas, Unrecom, Sockrat, JSocket и jRa вt. Adwind атакует устройства, работающие под управлением Windows, Mac, дистрибутивов Linux и мобильной ОС Android. Вредонос способен похищать учетные данные, записывать нажатия клавиш на клавиатуре, делать скриншоты, а также собирать данные. Кроме того, троян способен сделать зараженную систему частью ботнета для осуществления DDoS-атак.

 Исследователи Trend Micro зафиксировали всплеск числа атак с использованием Adwind в июне текущего года – 117 649 заражений (на 107% больше, чем в мае). В частности были зафиксированы две отдельные кампании – 7 и 14 июня.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.