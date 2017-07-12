Новая версия банковского трояна для Windows атакует пользователей Mac

12.07.2017







Специалисты компании Trend Micro обнаружили новое вредоносное ПО, ориентированное на пользователей компьютеров Apple. Вредонос, получивший название OSX_DOK, представляет собой модифицированную версию банковского трояна Werdlod, разработанного для систем на базе Windows. Преимущественно OSX_DOK атакует клиентов швейцарских банков.

Как считают исследователи, вредоносная кампания OSX_DOK является частью операции Emmental, о которой впервые стало известно в 2012 году. В рамках Emmental злоумышленники пытались получить полный контроль над банковскими счетами пользователей в Швейцарии, Швеции, Австрии и Японии с помощью различных инструментов и техник, таких как фишинговые атаки, вредоносное ПО и мошеннические DNS-серверы.

Распространение трояна OSX_DOK осуществляется с помощью фишинговых писем, содержащих вредоносные фалы с расширениями .zip и .docx. Файл .zip представляет собой фальшивое приложение для macOS, а второй файл содержит троян Werdlod и используется для атак на системы под управлением Windows. Обе программы работают как банковские трояны и обладают схожим функционалом.

Оказавшись на системе, вредоносная программа удаляет стандартное приложение App Store и запускает поддельное окно обновления macOS, запрашивающее пароль администратора. Получив учетные данные, вредонос инициирует загрузку других приложений и генерирует фальшивые сертификаты для атаки "человек посередине".

Вредонос автоматически закрывает браузеры, чтобы установить сертификат. Каждый раз, когда пользователь пытается подключиться к сайту швейцарского банка, домен которого содержится во вшитом в код трояна списке, на экране отображается фишинговая страница для кражи учетных данных.

Securitylab

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