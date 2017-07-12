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    Новая версия банковского трояна для Windows атакует пользователей Mac

Новая версия банковского трояна для Windows атакует пользователей Mac


12.07.2017

Новая версия банковского трояна для Windows атакует пользователей Mac

Специалисты компании Trend Micro обнаружили  новое вредоносное ПО, ориентированное на пользователей компьютеров Apple. Вредонос, получивший название OSX_DOK, представляет собой модифицированную версию банковского трояна Werdlod, разработанного для систем на базе Windows. Преимущественно OSX_DOK атакует клиентов швейцарских банков.

 Как считают исследователи, вредоносная кампания OSX_DOK является частью операции Emmental, о которой впервые стало известно в 2012 году. В рамках Emmental злоумышленники пытались получить полный контроль над банковскими счетами пользователей в Швейцарии, Швеции, Австрии и Японии с помощью различных инструментов и техник, таких как фишинговые атаки, вредоносное ПО и мошеннические DNS-серверы.

 Распространение трояна OSX_DOK осуществляется с помощью фишинговых писем, содержащих вредоносные фалы с расширениями .zip и .docx. Файл .zip представляет собой фальшивое приложение для macOS, а второй файл содержит троян Werdlod и используется для атак на системы под управлением Windows. Обе программы работают как банковские трояны и обладают схожим функционалом.

 Оказавшись на системе, вредоносная программа удаляет стандартное приложение App Store и запускает поддельное окно обновления macOS, запрашивающее пароль администратора. Получив учетные данные, вредонос инициирует загрузку других приложений и генерирует фальшивые сертификаты для атаки "человек посередине".

 Вредонос автоматически закрывает браузеры, чтобы установить сертификат. Каждый раз, когда пользователь пытается подключиться к сайту швейцарского банка, домен которого содержится во вшитом в код трояна списке, на экране отображается фишинговая страница для кражи учетных данных.

 

Securitylab

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