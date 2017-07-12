Клиенты отелей Trump Hotels стали жертвами утечки данных

12.07.2017







Клиенты американской сети отелей класса "люкс" Trump Hotels стали жертвами утечки данных. Инцидент произошел в результате взлома системы бронирования SynXis Central Reservations от компании Sabre.

В мае нынешнего года Sabre сообщила о расследовании несанкционированного доступа к центральной системе бронирования SynXis, используемой более чем в 32 тыс. отелей по всему миру. Взломав внутреннюю учетную запись SynXis, злоумышленники проникли в систему и похитили персональную информацию и данные банковских карт пользователей. Ранее о возможной утечке своих клиентов предупредил гостинично-развлекательный комплекс Hard Rock Hotel and Casino, а теперь настала очередь Trump Hotels.

Согласно уведомлению, разосланному клиентам Trump Hotels, администрация компании получила от Sabre сообщение об инциденте 5 июля. "Неавторизованный атакующий получил доступ к учетной записи, открывающей доступ к платежным данным и другой информации, предоставляемой при бронировании", - говорится в сообщении Sabre.

В частности злоумышленники получили доступ к именам некоторых клиентов отелей, а также к номерам их банковских карт, срокам окончания действия и кодам безопасности. В некоторых случаях хакеры также похитили электронные адреса, номера телефонов, адреса проживания и другую информацию.

Securitylab

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