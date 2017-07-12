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    Клиенты отелей Trump Hotels стали жертвами утечки данных

Клиенты отелей Trump Hotels стали жертвами утечки данных


12.07.2017

Клиенты отелей Trump Hotels стали жертвами утечки данных

Клиенты американской сети отелей класса "люкс" Trump Hotels стали жертвами утечки данных. Инцидент произошел в результате взлома системы бронирования SynXis Central Reservations от компании Sabre.

 В мае нынешнего года Sabre сообщила о расследовании несанкционированного доступа к центральной системе бронирования SynXis, используемой более чем в 32 тыс. отелей по всему миру. Взломав внутреннюю учетную запись SynXis, злоумышленники проникли в систему и похитили персональную информацию и данные банковских карт пользователей. Ранее о возможной утечке своих клиентов предупредил гостинично-развлекательный комплекс Hard Rock Hotel and Casino, а теперь настала очередь Trump Hotels.

 Согласно уведомлению, разосланному клиентам Trump Hotels, администрация компании получила от Sabre сообщение об инциденте 5 июля. "Неавторизованный атакующий получил доступ к учетной записи, открывающей доступ к платежным данным и другой информации, предоставляемой при бронировании", - говорится в сообщении Sabre.

 В частности злоумышленники получили доступ к именам некоторых клиентов отелей, а также к номерам их банковских карт, срокам окончания действия и кодам безопасности. В некоторых случаях хакеры также похитили электронные адреса, номера телефонов, адреса проживания и другую информацию.

Securitylab

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