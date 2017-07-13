Фишеры атакуют сообщество Ethereum от имени Бутерина

13.07.2017







Создатель Ethereum Виталик Бутерин предупредил участников сообщества о фишинговой кампании. Как пояснил Бутерин, мошенники рассылают от его имени сообщения с вредоносной ссылкой. Согласно сообщению, из-за возникшей ошибки Ethereum-кошелек пользователя был якобы заблокирован, и для того чтобы его разблокировать, нужно пройти по указанной ссылке.

Мошенничество вышло наружу, когда Бутерин сам получил такое сообщение от мнимого "себя". "Настоящий Виталик получил сообщение от афериста Виталика. И нет, я не прошел по этой ссылке, и если вы получили такое сообщение, то и вам не советую", - сообщил Бутерин в Twitter.

Как говорится в сообщении мошенников, в смарт-контрактах Ethereum возникли ошибки и для их устранения смарт-контракты были обновлены через службы MyEtherWallet. Злоумышленники даже создали поддельную страницу с "новостью" о критической уязвимости в кошельках MyEtherWallet. Более того, ее адрес отличается от адреса настоящей всего четырьмя символами. На странице пользователям предлагается пройти по указанной ссылке и завести новый кошелек для перевода криптовалюты.

Ethereum – платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (цепочки блоков), работающих на базе смарт-контрактов. Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина.

Смарт-контракт – электронный алгоритм, описывающий набор условий, выполнение которых влечет за собой некоторые события в реальном мире или цифровых системах. Для реализации умных контрактов требуется децентрализованная среда, полностью исключающая человеческий фактор, а для возможности использования в умном контракте передачи стоимости требуется криптовалюта.

Securitylab

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