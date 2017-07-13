Персональные данные 14 млн клиентов Verizon оказались доступны в Сети

13.07.2017







Персональная информация прядка 14 млн клиентов крупнейшего американского мобильного оператора Verizon оказалась доступна в Сети в связи с тем, что сторонний подрядчик не ограничил внешний доступ к серверу Amazon S3.

По данным компании UpGuard, обнаружившей утечку, сервер принадлежит израильской компании NICE Systems, занимающейся поставками инструментов для массового наблюдения репрессивным режимам, а также предоставляющей программное обеспечение для вспомогательных подразделений и колл-центров.

Доступ к серверу и хранящимся на нем данным можно было получить с помощью ссылки с указанием поддомена verizon-sftp. Корневой каталог сервера содержал различные файлы и папки, включающие архивы с текстовыми файлами. Размер некоторых из них в распакованном виде достигал 23 ГБ. Текстовые файлы содержали имена клиентов Verizon, адреса, информацию учетных записей и в некоторых случаях PIN-коды. Помимо данных, на сервере также хранились записи звонков пользователей в службу поддержки Verizon.

Кроме этого, на том же сервере была обнаружена папка с внутренними документами французского мобильного оператора Orange S.A - еще одного партнера NICE Systems.

По словам экспертов, Verizon была проинформирована об инциденте 13 июня нынешнего года, однако компания устранила утечку только спустя девять дней - 22 июня. По словам представителя Verizon, утечка затронула только 6 млн клиентов.

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) – объектное хранилище, предоставляемое Amazon Web Services. Сервис позволяет хранить любой объем данных и извлекать данные через Интернет.

Securitylab

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